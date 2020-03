Suzano desenvolve projeto de telemedicina para enfrentamento ao novo coronavírus

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, divulgou na tarde desta terça-feira (31) um novo projeto para a Saúde da cidade. Trata-se da telemedicina, uma prática de atendimento por vídeochamada, que conecta o paciente que apresenta sintomas do novo coronavírus (Covid-19) com um médico. O sistema, que deve entrar em funcionamento já no começo da próxima semana, busca oportunizar um acesso rápido e seguro aos profissionais da Saúde.

Para tanto, uma central de atendimento foi criada nas dependências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz. Nos locais, profissionais vão realizar o primeiro acolhimento, com coleta de dados e triagem. Em seguida, uma mensagem de texto será encaminhada ao celular do paciente com um link, que, ao clicar, pede o número do CPF e direciona o solicitante a uma vídeochamada com um médico.

“Quando o médico for iniciar a consulta à distância, ele deverá apresentar seu CRM para abrir o prontuário e a consulta ser liberada. Inclusive, os prontuários ficarão todos na ‘nuvem’, disponíveis para que o paciente tenha continuidade de atendimento. Vale destacar ainda que nosso serviço vai realizar um acompanhamento, ou seja, os cidadãos que estiverem com os sintomas receberão mensagens no celular a cada 48 horas, a fim de monitorar o quadro clínico da pessoa”, detalhou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

O serviço deverá funcionar das 8 às 20 horas, com 20 pontos de atendimento e com 21 médicos disponíveis, já a partir do começo da próxima semana. A estrutura exclusiva de combate ao novo coronavírus está sendo montada pela empresa de tecnologia Datalogix.

Ashiuchi destacou que este é um trabalho pioneiro, sendo Suzano umas das primeiras cidades do País a implantar tal sistema, que teve origem em Israel e é bastante aplicado nos Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa.

“Em breve vamos divulgar o número de atendimento para a população, com ‘número 0800’, que será totalmente gratuito. Vale destacar ainda que, por estar alocada da sede do Samu, toda a nossa estrutura não vai interferir na rotina dos mesmos. Temos um único objetivo: o de facilitar o atendimento às pessoas num período de pandemia. Tenho certeza de que esse serviço vai ajudar nossa atuação no enfrentamento ao Covid-19”, concluiu o prefeito.