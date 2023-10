Suzano destaca serviços municipais oferecidos ao público da melhor idade

Uma das ações promovidas anualmente é a “Gincana da Melhor Idade” que recebe a organização do Fundo Social de Solidariedade de Suzano. A edição de 2023 ocorreu neste sábado (1) no Parque Municipal Max Feffer, no centro. O evento foi repleto de desafios de basquete, gatebol e outras brincadeiras divertidas.

Já dentre os principais serviços está o Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, situado no bairro Cidade Boa Vista, região norte de Suzano, e que é gerenciado pela Associação Assistencial à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O espaço foi inaugurado com apoio do programa “São Paulo Amigo do Idoso” do governo do Estado.

O centro é referência em relação ao trabalho oferecido no fortalecimento de vínculos aos idosos que residem na cidade, sendo um espaço dedicado à socialização, promoção de atividades físicas, psicossociais e culturais. O objetivo do acolhimento é a inclusão social e o rompimento da vulnerabilidade social, ao passo que o convívio com os familiares e comunidade seja estimulado.

Neste ano, o local completou quatro anos de funcionamento e promoveu uma ação especial destinada aos usuários da unidade e seus familiares, que envolveu uma festa com a temática dos anos 1960, além de ações de exibição gratuita de filmes e um arraial. A unidade ainda promove atividades pedagógicas, fisioterapêuticas, produção de artesanato, experimentos sociais, jogos, brincadeiras, passeios, alfabetização, inclusão digital por meio do projeto “Conecta CDI”, orientação nutricional, além de palestras e orientações nas demais áreas da saúde e bem-estar.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, o equipamento contribui diretamente com a inclusão social do público da melhor idade. “Buscamos promover diversas atividades visando alcançar e proporcionar um melhor convívio comunitário, além de prevenir o isolamento e aumentar a sociabilidade. Com o CDI é possível fortalecer as ações associativas de modo em que seja oferecido cuidados ideais ao público desta faixa etária”, disse.

Suzano se destaca nos últimos anos com a ampliação da oferta de serviços direcionados ao público da terceira idade. Com o Dia Nacional do Idoso, celebrado no domingo (1), a administração municipal destacou as atividades e trabalhos destinados especialmente aos idosos.