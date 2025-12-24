Suzano destina R$ 14 mi para acolher crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano concluiu o balanço de ações realizadas pela pasta em 2025, contabilizando R$ 14 milhões de recursos destinados a entidades que contribuíram com o trabalho de suporte à população. Os recursos garantiram o estabelecimento de 29 termos de parceria, que viabilizaram 1,1 mil vagas em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, reforçando os acolhimentos para crianças, jovens e adultos e idosos, com e sem deficiência.

A atuação voltada a esses públicos se somou aos serviços proporcionados à população nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Nos Cras, foram realizados 16.012 atendimentos particularizados, 1.572 encaminhamentos para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), 378 visitas domiciliares, 467 auxílios natalidade e 103 auxílios funeral. Outras 668 famílias foram atendidas por conta de emergências. O serviço de proteção social básica ainda chegou a residências de pessoas idosas e pessoas com deficiência, registrando 283 atendimentos, 309 acompanhamentos e 523 visitas.

Com essa estrutura, 54 mil famílias se mantiveram inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do qual foi concedido o benefício do Programa Bolsa Família para 23,3 mil famílias, e o BPC, para 9,6 mil munícipes.

Já o Creas contabilizou 1.534 acompanhamentos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi); 712 abordagens a pessoas em situação de rua; 1.785 atendimentos individualizados; 45 atendimentos em grupo; 211 visitas domiciliares; e 52 adolescentes atendidos por conta de Medida Socioeducativa.

A atuação do Creas ainda contemplou 230 vagas de acolhimento para pessoas com deficiência, crianças, jovens, idosos e mulheres vítimas de violência. As equipes do centro também deram suporte para 24 famílias que foram referenciadas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), para acompanhamento de 56 crianças e adolescentes.

Este ano também ficou marcado pela realização das Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial (17/05), da Pessoa Idosa (28/05) e da Assistência Social (04/07), assim como pela implantação do Banco da Cidadania, que incentiva a doação de pessoas físicas e jurídicas para entidades sociais, já registrando dez entidades e 15 projetos contemplados, sendo aprovados R$ 5,2 milhões para captação.

A conscientização em torno da garantia de direitos dos públicos atendidos foi reforçada nas campanhas realizadas em datas específicas: Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/05); Dia Nacional de Adoção (29/05); Dia de Combate ao Trabalho Infantil (12/06); e Laço Branco (11/12) - que mobiliza homens pelo fim da violência contra a mulher.

No mês de abril, a pasta ainda inaugurou a nova sede do Conselho Tutelar da região norte, que passou a funcionar na rua Jaime Leme, 33, em Cidade Boa Vista. O equipamento foi aberto para aprimorar o trabalho destinado à proteção das crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados ou ameaçados, tendo capacidade de realizar até 350 atendimentos por mês, sendo cinco de forma simultânea.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou as inúmeras frentes de atuação envolvidas neste período, que permitiram a melhoria da qualidade de vida para tantos munícipes. “O nosso trabalho impacta diretamente no dia a dia das pessoas, já que promovemos as condições para que as famílias em vulnerabilidade social possam ter acesso aos seus benefícios, além dos atendimentos que são realizados de forma individualizada e até mesmo nos domicílios”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi afirmou que a Assistência tem desenvolvido um trabalho relevante para dar suporte a quem mais precisa. “Conseguimos alcançar muitas pessoas com a prestação de serviços nos equipamentos de referência. Estamos proporcionando qualidade de vida a crianças, jovens, adultos, pessoas com deficiência e mulheres vítimas de violência doméstica. Para isso, temos estabelecido parcerias com as entidades que nos ajudam a potencializar esse trabalho, reforçando a atuação que precisa ser feita junto às famílias em situação de vulnerabilidade social”, declarou o chefe do Executivo municipal.