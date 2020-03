Suzano determina mais medidas de prevenção ao novo coronavírus

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou ontem, durante reunião com secretários municipais, novas medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) na cidade. Entre as ações, haverá contratação de 57 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), redistribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias dos alunos que vivem em situação de vulnerabilidade e adiantamento da primeira parcela do 13º dos servidores municipais.

De acordo com o chefe do Executivo suzanense, a partir desta quarta-feira, todos os alimentos da merenda que se encontram nas escolas serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Em seguida, a pasta destinará os mantimentos às famílias dos alunos que vivem em situação de vulnerabilidade.

Em paralelo, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã vai convocar 57 candidatos aprovados no concurso público nº 001/2018, com o objetivo de ampliar e intensificar os serviços realizados pela GCM. Desta forma, o quadro de agentes na cidade passará de 127 para 184.

Já a Secretaria Municipal de Administração vai antecipar a primeira parcela do 13º salário até o próximo fim de semana. Além disso, haverá férias compulsórias para funcionários comissionados e licença prêmio aos concursados, salvo colaboradores das Secretarias Municipais de Saúde, Segurança e Assistência Social, bem como os agentes de segurança escolar, da pasta de Educação. Vale destacar que as determinações também foram aprovadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, representado por seu presidente, Cláudio Aparecido dos Santos.

Desenvolvimento Econômico

Aos empresários e comerciantes de Suzano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego está recebendo propostas para créditos do Banco do Povo e da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) – financiamentos do governo do Estado de São Paulo.

O limite de crédito aos microempreendedores é de até R$ 20 mil, enquanto empresários de médias e grandes empresas devem encaminhar suas propostas para análise.

Para concluir, Ashiuchi destacou que a iniciativa visa auxiliar as famílias neste momento de prevenção ao novo coronavírus. “Tenho certeza de que essas medidas e as outras já adotadas na cidade vão minimizar os impactos da proliferação deste mal que vem atingindo o País e o mundo como um todo. Agradeço a compreensão de todos”, finalizou.