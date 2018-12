Suzano deve receber mais 2 mil lixeiras em 2019

As ruas de Suzano deverão receber, em breve, a instalação de novas lixeiras. Este é um dos projetos iniciais do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) para o próximo ano. Conforme informações do chefe do Executivo, a princípio, 500 novas estruturas serão instaladas de imediato. Outras 1,5 mil unidades deverão ser colocadas ao longo do ano. A última oferta de instalação de lixeiras na cidade ocorreu em novembro de 2017, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) e a empresa Pioneira Saneamento e Limpeza Urbana, com foco na região central.

Até o momento, ainda não há informações quanto ao roteiro de instalação das estruturas e qual o foco na nova operação, se será na região central ou nas zonas periféricas do município. Contudo, basta caminhar pelas calçadas do centro para perceber as condições das atuais instalações das lixeiras mais recentes da cidade, implantadas em novembro do ano passado. A operação resultou na instalação de mais de 80 suportes no principal quadrilátero do município- entre as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant.

O modelo de lixeiras em metal resiste, enquanto as instalações anteriores eram facilmente depredadas, configurando um problema crônico das administrações municipais. Na época, um levantamento do DS apontou que oito a cada dez lixeiras eram alvo de vandalismo na região central.

Apesar dos suportes metalizados, as instalações de plástico ainda existem na cidade e tendem a ser mais facilmente danificadas. Ainda hoje, é possível destacar pontos de depredação, embora reduzido em comparação aos anos anteriores. Problemas com o excesso de lixo, que transborda das lixeiras na região central, são o ponto fraco das atuais instalações de metal na cidade, sobretudo no período de festas, quando o centro comercial de Suzano recebe grande fluxo de pessoas durante todo o dia.