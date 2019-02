Suzano dialoga com empresa para criação de condomínio industrial

A Prefeitura está dialogando com possíveis interessados na instalação de um condomínio industrial no município. O empreendimento que pode gerar cerca de 7,5 mil empregos ainda não recebeu um pedido formal para sua concretização. De acordo com a Prefeitura, o Plano Diretor do Município aponta as diretrizes para a futura instalação do empreendimento.

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, até o momento não há um pedido formal para instalação de um empreendimento como esse. Contudo, o Plano Diretor aponta diretrizes e estratégias para a instalação de empreendimentos dessa magnitude ou centros logísticos - inclusive para a obtenção das licenças necessárias.

"O município vem dialogando com possíveis interessados nesse tipo de instalação, mas ainda é cedo para divulgar qualquer tipo de dado. Para o secretário Elvis Vieira, investimentos deste porte são muito importantes para o desenvolvimento econômico não só de Suzano, mas também da região", afirma a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação.

Em outubro do ano passado, durante uma entrevista para o DS, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) falou sobre a possível vinda de um condomínio industrial para Suzano. Segundo ele, o projeto ainda estava em fase de estudos, e poderia gerar cerca de 7,5 mil empregos a médio prazo.

Ashiuchi contou que a idéia é que o condomínio industrial seja voltado a empresas e indústrias. Segundo ele, o projeto irá impulsionar a geração de empregos e alavancará a economia da cidade. O republicano, porém, não revelou aonde este empreendimento será construído.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) afirma possuir conhecimento sobre a possível criação de um condomínio industrial na cidade. "Existe uma sinergia entre o município e a ACE, principalmente porque a entidade agrega milhares de comerciantes e empresários, e recebe constantemente os anseios e desejos para melhoria das condições dos negócios", afirma a associação.

De acordo com o diretor jurídico da Associação, Júnior Trevisan, Suzano ainda possui áreas multo pouco exploradas, mas que possuem grande potencial de desenvolvimento. "Mais indústrias significa mais empregos, e maior volume de negócios, quer com empresas fornecedoras, quer com o próprio colaborador da indústria no comércio da cidade. O município infelizmente ficou multo tempo sem ter esta visão, e o prefeito Rodrigo Ashiuchi sempre teve este lema desde sua campanha, até a recente visita que fez, no ano passado prospectando novas indústrias que pudessem se instalar na cidade", afirma Júnior Trevisan.

A ACE afirma não ter condições de indicar quais seriam as melhores áreas para a instalação do condomínio, mas aposta que a Prefeitura fará uma excelente escolha. "O município, pela sua localização privilegiada e acesso às principais rodovias”.