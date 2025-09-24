Suzano discute educação e cultura digital com especialistas do Brasil e do mundo

Suzano está discutindo educação e cultura digital com especialistas do Brasil e do mundo durante o 6º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que ocorre de forma virtual ao longo deste mês de setembro. O evento contou a participação da titular da pasta municipal, Renata Priscila Magalhães, que marcou presença na atividade da última terça-feira (23/09).

Nesta oportunidade, a secretária contribuiu com as reflexões em torno dos desafios do desenvolvimento da formação continuada de professores, em especial, no campo da integração de tecnologias digitais. Neste contexto, foram abordadas as políticas atuais que são direcionadoras no tema da educação básica, em especial, o currículo de computação, além dos recursos disponíveis para apoiar as redes de ensino, no âmbito da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas.

A proposta se integrou a programação disponibilizada para toda a rede municipal de ensino de Suzano e das outras 13 cidades da região que foram responsáveis pela organização deste fórum: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel.

Entre outros temas trazidos para o evento, que está sendo transmitido às terças-feiras, das 19 às 21 horas, pelo link youtube.com/c/FórumEducaçãoAltoTietê, com mediação do educador César Calegari, podem ser citados: “Educação digital e midiática: novos letramentos”; “Tecnologias assistivas e educação inclusiva”; “Celulares e uso de telas”; e “Inteligência Artificial nas escolas”. O fórum conta com apoio institucional da Unesco e da Fundação Lemann.

A programação trouxe como conteúdo específico em cada uma das datas previstas para a atividade: “Educação midiática como prática transversal e cotidiana”, com a educadora Mariana Ochs, no dia 2 de setembro; “Estratégias Tecnológicas para inclusão”, com o doutor em Ensino de Ciência e Tecnologia Albino Szesz Junior, em 9 de setembro; “Uso de telas, dentro e fora da escola: equilibrando riscos e benefícios”, com o especialista em educação digital Rodrigo Nejm, no dia 16; e “Educação digital e midiática: Como tratar da formação docente?”, com a doutoranda em Tecnologias da Inteligência Julci Rocha, em 23 de setembro.

Para finalizar, o fórum ofertará para os educadores, na próxima terça-feira (30/09), o tema “Inteligência Artificial nas Escolas: o que precisamos saber”, com o professor de Educação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Guilherme Lichand.

A secretária Renata Priscila frisou que a atividade reforça as ações formativas destinadas aos educadores da rede municipal de ensino de toda a região do Alto Tietê. “Buscamos proporcionar os mecanismos necessários para que todos possam conduzir o trabalho neste contexto de inovações tecnológicas. Sabemos da importância de estarmos alinhados às transformações que estão acontecendo no mundo para conduzirmos nossas ações e oferecer para professores e alunos os conteúdos mais adequados”, pontuou a titular da pasta da Educação.