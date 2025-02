Suzano discute perturbação de sossego e infraestrutura no Conseg Boa Vista

A Prefeitura de Suzano participou na noite desta terça-feira (18/02) de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista, responsável pela região norte da cidade. A principal pauta do encontro foi a perturbação do sossego, problema que vem sendo combatido com frequência pela administração municipal em vários pontos da cidade.

Participaram do evento os secretários municipais de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; de Meio Ambiente, André Chiang; e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Foram debatidas diversas ações preventivas para melhorar a segurança da população, incluindo reforço nas rondas da Guarda Civil Municipal (GCM) e melhorias urbanas que possam inibir atividades ilícitas. A troca de informações entre os órgãos de segurança e a população foi destacada como essencial para a eficácia das ações.

De acordo com Balbino, a prefeitura está empenhada em coibir a prática de som alto em horários e locais inapropriados. “A perturbação do sossego é uma das principais reclamações que recebemos. Estamos fortalecendo as ações conjuntas entre a GCM e a Polícia Militar para coibir abusos, além de buscar conscientizar a população sobre a importância do respeito ao bem-estar coletivo”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã.

Além da questão da segurança, a infraestrutura da região norte também esteve em pauta, com destaque para a iluminação pública. O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos explicou que a administração municipal tem trabalhado para atender as demandas da população. “A iluminação é um fator essencial para a segurança da comunidade. Estamos intensificando a troca de lâmpadas queimadas e a ampliação da rede de iluminação, especialmente em áreas com histórico de criminalidade. Essa é uma das prioridades da nossa gestão”, destacou Oliveira.

Já André Chiang ressaltou a importância de um trabalho conjunto para garantir a qualidade de vida dos moradores e enalteceu a lei de combate à perturbação de sossego que a cidade tem. “Nós temos a Lei Complementar nº 256 de 2014 que nos ajuda a resolver esse problema sem tanto estresse. Há um limite de decibéis a ser respeitado e, se não for, que se aplique a lei. Foi uma boa discussão sobre esse assunto. Vamos continuar atuando de forma integrada para solucionar os problemas apontados pelos moradores", disse o secretário de Meio Ambiente.

O presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi, elogiou a presença das autoridades e reforçou a importância do diálogo entre Poder Público e sociedade civil.

Estiveram presentes ainda na reunião os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; o comandante da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar, capitão Everton Godoy; o delegado titular do 2º Distrito Policial de Suzano, Lourival Zacarias; o diretor de Manutenção de Suzano, José Augusto Nunes, o Ligeirinho; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; e o subcomandante da corporação, Rodrigo Kanashiro.