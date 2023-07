Suzano disponibiliza Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, já disponibiliza o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais para consulta. O mapeamento completo pode ser conferido por meio deste link. A iniciativa promove a identificação completa do território municipal a fim de ordenar o desenvolvimento da cidade e implantar medidas de controle às adversidades relacionadas aos grandes volumes de chuva.

O estudo é o resultado de um amplo trabalho desenvolvido desde a gestão anterior, iniciada em 2017. O levantamento atualiza as bases cartográficas do município que, até então, eram datadas de 2001, identifica vias, propriedades, ocupações e até o tipo de cobertura do solo, bacias e áreas de risco para a ocupação humana. O plano ainda dispõe sobre as regiões propícias a serem prejudicadas por fortes chuvas e áreas sujeitas a escorregamentos, auxiliando a administração municipal a intervir nos casos críticos e prevenir acidentes.

De acordo com o secretário Elvis Vieira, o plano também prevê recomendações específicas para as adversidades detectadas. “Esse diagnóstico é o ponto de partida para que possamos desenvolver a melhor estratégia para cada situação observada, contando com a atuação conjunta das demais secretarias e órgãos competentes para o fortalecimento de serviços como limpeza de vias e galerias pluviais; desassoreamento de rios e córregos; obras de terraplenagem ou abatimento de talude; implantação de estruturas de contenção, entre outros”.

O estudo é fruto do convênio entre a municipalidade e as empresas Ieme Brasil e Base, conquistado em financiamento junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), por meio do Comitê de Bacia do Alto Tietê (CBH-AT). No site o público pode consultar o Manual de Drenagem elaborado também com as Secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Segurança Cidadã, além de poder conferir o diagnóstico e as respectivas recomendações e um mapa interativo disponibilizado por meio da plataforma GeoSuzano.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o estudo é um importante avanço para o planejamento do município. “A elaboração do plano garante a redução dos riscos associados às águas, sobretudo nos períodos de mais chuva; a preservação dos recursos naturais e o direcionamento de verbas para obras estratégicas, a fim de otimizar a gestão pública. Em nome do secretário Elvis, parabenizo toda a equipe envolvida neste grande estudo indispensável para o desenvolvimento da cidade”.