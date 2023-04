Suzano disputa nova edição dos Jogos da Melhor Idade

Integrando os municípios da segunda região esportiva do Estado de São Paulo, Suzano marcará presença nas competições masculinas e femininas de atletismo, buraco, dama, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de campo e de mesa, truco e voleibol adaptado, disputando com aproximadamente 3 mil competidores de diversas cidades do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da Grande São Paulo.

A semana de competição teve início na segunda-feira (17/04), com o primeiro congresso técnico para consolidação de calendários e regulamentos de disputa. O início oficial do evento aconteceu na tarde desta terça, com uma cerimônia de abertura que, além do secretário Nardinho, contou com a participação do diretor Célio Mediato e da coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, Adelaide Fischer. Os torneios têm início nesta quarta-feira (19/04), com encerramento previsto para domingo.

O chefe da pasta de Esportes e Lazer suzanense comentou que o objetivo do grupo é conquistar um bom resultado neste ano. “Nas mais variadas modalidades e classes, Suzano é uma cidade que historicamente entrega bons desempenhos em disputas regionais, conquistando troféus e medalhas que fomentam o nosso trabalho de integração e a identidade esportiva do município. Desejo sorte aos nossos competidores e esperamos trazer boas conquistas aqui de Guaratinguetá”, disse Nardinho.

Por sua vez, a dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que muitos dos integrantes da delegação fazem parte dos projetos sociais locais. “Essa delegação tem pessoas muito queridas que integram grupos e atividades diversas na nossa cidade, como o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, que estarão muito nem supervisionados pela Adelaide. Estaremos na torcida para que todos se divirtam e conquistem resultados expressivos ao representar nossa cidade ao longo desta semana”, finalizou.

