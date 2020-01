Suzano divulga resultados preliminares do concurso público

A Secretaria Municipal de Administração publicou ontem os resultados preliminares das provas objetivas do último concurso público, promovido em dezembro. Os candidatos podem consultar as notas nos sites da Prefeitura de Suzano ou do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), banca responsável pelo certame. Os recursos devem ser apresentados nesta quinta e sexta-feira (16 e 17 de janeiro).

Para checar a pontuação, basta acessar o item “Concursos Públicos”, na página inicial do site da administração municipal. Em seguida, é só clicar em “Edital 01.2019 – SMA” e conferir a publicação de 15 de janeiro, que apresenta os resultados preliminares das provas objetivas. Lá estarão os nomes daqueles que foram aprovados no concurso público, ou seja, apenas quem obteve nota igual ou superior a 50. Por meio do site do Instituto Consulplan, os candidatos também podem realizar a consulta individual da pontuação e interpor recursos.

De acordo com a Secretaria de Administração, após o prazo recursal e de análise, deverá ser publicada a listagem completa dos resultados das provas objetivas, com as respectivas classificações.

Além disso, também haverá a convocação para a prova prática dos cargos que exigem a avaliação, esperada para o fim do mês.

Cerca de 38 mil pessoas estão concorrendo no concurso público, que oferece 105 vagas em 62 funções de vários setores, com salários que vão de R$ 1.531,45 a R$ 8.774,57. As provas objetivas foram aplicadas nos dias 8 e 15 de dezembro de 2019.