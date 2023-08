'Suzano do Amanhã +5' reúne 500 pessoas durante atividades no Mirambava

O seminário internacional “Suzano do Amanhã +5” foi encerrado nesta terça-feira (08/08) reunindo 500 pessoas durante as atividades que foram promovidas pela administração municipal no Complexo Educacional e Cultural Mirambava (rua Campos Sales, 884 - Centro). No segundo e último dia, o evento deixou um legado para a cidade com o debate em torno das transformações sociais. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, participaram da abertura da programação, que contou com palestras da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, além de convidados de fora do país e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, referências em suas áreas de atuação.

A programação contou com palestras da professora doutora Zaida Muxí Martinez, da Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB-UPC); e do professor e membro honorário da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP) Vital Didonet; e com comentários do professor doutor Rodrigo Mindlin Loeb, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles participaram também do debate sobre o próximo Plano Diretor de Suzano, que contou com as presenças do professor doutor da Universidade Politécnica da Catalunha Josep Maria Montaner; das professoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie Ana Gabriela Godinho Lima e Maria Renata Fragoso Coradin; e da diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho.

Entre os assuntos abordados no encontro foram destacadas as ações que Suzano vem desenvolvendo em prol da equidade social, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e o trabalho implementado no município em relação à Educação na Primeira Infância. Os convidados internacionais trouxeram para o debate propostas que são aplicadas em outras partes do mundo, como no painel “Habitação e o Modelo de Barcelona” e as demandas voltadas para crianças na progressão municipal. Durante o evento ainda foi discutido o tema “Urbanismo e Gênero”, com foco nas emergências sociais que podem ser solucionadas por meio de novas vertentes aplicáveis no desenvolvimento urbano do município. O debate foi encerrado com ponderações acerca do crescimento sustentável nos próximos anos, o que inclui o centenário de Suzano, em 2049.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que as ações que visam ao centenário de Suzano passam necessariamente pela discussão em torno dos aspectos sociais relacionados à cidade. “Educação, equidade social e desenvolvimento sustentável são pilares fundamentais nos quais nos apoiamos para planejarmos o crescimento do município. Avançamos muito nos últimos anos e queremos promover transformações ainda mais relevantes nas próximas décadas. Trazer especialistas no assunto, inclusive de fora do país, enriquecem o debate em relação a esse temas e nos ajudarão a alcançar os nossos objetivos”, avaliou Vieira.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que o evento revela as intenções do município para os seus cem anos. “Buscamos nos alinhar ao conceito de Cidade Inteligente, que respeita seus cidadãos acima de tudo. Quando trazemos esses convidados, mostramos para a nossa população que nosso principal objetivo é promover o crescimento da cidade, valorizando as potencialidades de cada munícipe, garantindo educação de qualidade, assistência àqueles que mais precisam e cuidado com o meio ambiente. Seguiremos atuando para que Suzano continue se desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, ressaltou o chefe do Executivo suzanense.

Primeiro dia

O seminário “Suzano do Amanhã + 5” teve início na manhã desta segunda-feira (07/08) recebendo diversos nomes que abrilhantaram o diálogo em relação ao caminho do município rumo ao seu centenário, incluindo o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marco Túlio de Castro Vasconcelos, e a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição (FAU-MACK), Angélica Benatti Alvim.

A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi uma das parceiras da prefeitura na organização do seminário, que ainda contou com apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), além do patrocínio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e das empresas Eicon/Inmov, Sousa Araújo, Citlog Suzano e Imagem, distribuidora oficial do software Esri no Brasil.

Durante o dia, diversos profissionais de renome internacional cederam sua expertise aos presentes, contribuindo para as conversas acerca do desenvolvimento da cidade. A exemplo, o grego Andreas Matzarakis, diretor do Centro de Investigação de Biometeorologia Humana do Serviço Meteorológico Alemão e professor extraordinário da Universidade de Friburgo, palestrou acerca do impacto das mudanças climáticas no meio urbano. Outros destaques do painel inaugural foram a coordenadora da Assessoria Técnica em Mudanças Climáticas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Laura Lúcia Vieira Ceneviva, e os professores da FAU-MACK, incluindo Loyde Vieira de Abreu-Harbich, Matheus de Vasconcelos Casimiro, e Pérola Felipette Brocaneli.