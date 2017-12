Suzano doará 2,9 toneladas de carne desidratada a entidades

A Diretoria de Agricultura Familiar de Suzano, subordinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, recebeu a doação de 2,9 toneladas de carne bovina desidratada, que serão repassadas a entidades assistenciais do município.

Os mais de 200 pacotes foram obtidos por meio do convênio assinado com outros municípios da Região Metropolitana, para o compartilhamento de produtos em excesso. No caso, a doação tem origem no Banco de Alimentos de São Paulo.

A carne, embalada a vácuo em pacotes de 14 quilos, tem validade até o segundo semestre de 2018 e será fracionada e distribuída entre as entidades assistenciais que atuam em Suzano. A entrega terá início na próxima segunda-feira (18). A expectativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego é de que até 2,5 mil famílias atendidas no município poderão se beneficiar da doação. O repasse da carne desidratada à comunidade carente será coordenado pelas entidades participantes da iniciativa em conjunto com o Banco de Alimentos de Suzano.

A doação ao município foi viabilizada pelo Banco Metropolitano de Alimentos, um programa que contempla nove municípios da Região Metropolitana (São Paulo, Mauá, Embu das Artes, Jandira, Diadema, São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos e Suzano) e que tem como objetivo o compartilhamento de produtos.