Suzano e 176 cidades vão ser atendidas em plano de investimento para Defesa Civil

Suzano será contemplado pelo Estado de São Paulo em planos de investimento para Manutenção e Defesa Civil. A informação foi confirmada durante encontro convocado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta segunda-feira (03/02), que reuniu, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, na zona sul da capital, mais de 50 prefeitos e prefeitas de municípios afetados pelas chuvas ocorridas no último fim de semana. O prefeito Pedro Ishi foi um dos convidados e acompanhou as projeções que foram apresentadas na ocasião, relacionadas à resiliência das cidades perante às adversidades climáticas.

Dentre as informações compartilhadas, pode ser citado o fato de que Suzano é uma das 177 cidades paulistas a serem incluídas nos Planos Preventivos de Defesa Civil e Planos de Contingência (PPDC). Outra boa notícia para o município foi a promessa de novas etapas de desassoreamento do rio Tietê, cuja fase inicial de trabalho está em andamento desde o fim de 2023, alcançando quase 40% de conclusão. A última atualização revela que 120.504,62 metros cúbicos (m³) de sedimentos foram removidos; até meados de 2026, as ações deverão retirar um total de 315 mil m³ neste trecho.

Para um dos próximos ciclos, a expectativa é a retirada de mais 103.264 m³, com investimento de mais de R$ 26 milhões. Conforme relatado pela secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, as ações conduzidas pelo governo paulista para limpeza do rio Tietê já são da ordem de R$ 291 milhões. Os números foram apresentados sob a presença dos também secretários estaduais Eleuses Paiva (Saúde) e Marcelo Branco (Desenvolvimento Urbano e Habitação), assim como do prefeito Ricardo Nunes e outras autoridades estaduais.

Conforme foi demonstrado, Suzano também está incluso no conjunto de municípios que receberão ações de drenagem viabilizadas pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). Neste contexto, será desenvolvido ao longo de 2025 um trabalho específico voltado ao controle de inundações no bairro Parque Maria Helena, que proporcionará a elaboração de um plano de implantação de obras de drenagem para esta localidade. As atividades que estão previstas para serem executadas abrange levantamento de dados, sondagens e estudos hidrológicos e hidráulicos. Ainda serão elaborados projetos hidráulicos, geométricos, estruturais, elétricos, arquitetônicos e paisagísticos.

Repercussão

A reunião desta segunda-feira dá continuidade ao diálogo que começou na véspera (02/02), quando o prefeito Pedro Ishi se reuniu com o diretor de Divisão de Recuperação da Defesa Civil estadual, capitão da Polícia Militar Eduardo Henrique Schulte Leme, em Poá. Na ocasião, o chefe do Executivo também estabeleceu contato com o governador Tarcísio de Freitas por telefone, para solicitar apoio na adoção de ações imediatas e a longo prazo que visam reduzir os impactos das fortes chuvas, que atingiram as cidades da Região Metropolitana de São Paulo.

Entre os pedidos feitos pela Prefeitura de Suzano estão a limpeza do rio Guaió, desde a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66) até o rio Tietê, em uma extensão de 1,3 quilômetro; a abertura total das comportas da Penha; e o aumento do diâmetro da tubulação do ribeirão das Palmeiras, que passa sob a pista antiga da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), no Jardim Amazonas, visando dar mais vazão à água.

Por telefone, o prefeito Pedro Ishi tratou com o governador Tarcísio de Freitas sobre as necessidades de Suzano. Entre os assuntos discutidos estão o estudo para um plano de drenagem que vai beneficiar o município, projetos urbanos para melhorar o escoamento de água e iniciativas estruturantes para a melhoria das cidades.

O chefe do Executivo municipal destacou a importância do diálogo com o Estado para as melhorias das condições dos rios que impactam Suzano e o Alto Tietê. “Temos recebido a atenção dos gestores estaduais, que vêm ouvindo nossas demandas. Por isso, agradecemos a recepção no Palácio dos Bandeirantes e o contato feito no domingo, por parte do governador e sua equipe de Defesa Civil”, ressaltou Pedro Ishi.

O prefeito ainda salientou as ações que já vinham sendo executadas pela administração municipal, em parceria com o Executivo paulista. “Ao longo de todo o segundo semestre do ano passado, reforçamos a limpeza dos rios com recursos próprios e com os investimentos estaduais, como tem ocorrido no caso do Tietê. Os números referentes ao desassoreamento já são expressivos, e ainda serão potencializados com os futuros investimentos. As ações voltadas às ações de drenagem nos bairros, como é o caso do plano para o Parque Maria Helena, também se integram ao trabalho relacionado à resiliência do nosso município para as ocorrências climáticas”, declarou Pedro Ishi.