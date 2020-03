Suzano é a 15ª cidade do País com melhor saneamento básico

Suzano subiu no ranking do Trata Brasil, levantamento anual que avalia a qualidade do saneamento básico no País. O município ficou em 22º lugar em 2019 e neste ano está em 15º, entre as cem maiores cidades brasileiras, sendo ainda a 9ª do Estado de São Paulo e a 1ª da região do Alto Tietê.

Entre os aspectos avaliados estão o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e os índices de investimentos e de perdas de distribuição de cada cidade no setor.

Em 2019, a cidade figurava na 448ª colocação, com um total de 7,9 pontos na gestão ambiental, o que a colocava na faixa “Ruim”. Com o novo resultado, 48,39 pontos, Suzano está no 188º lugar, entra oficialmente no programa com a qualificação “Bom” e passa a integrar o rol de municípios que trabalham ativamente na gestão e na defesa do meio ambiente.

Resultados

No ranking do Instituto Trata Brasil deste ano, Suzano registrou aumento no Indicador de Atendimento Urbano de Esgoto, que passou de 98,09% em 2019 para 99,51% em 2020. Já no Indicador de Atendimento Urbano de Água, o município manteve o índice de 100%.

Outro dado que mostrou evolução foi a de novas ligações de água e de esgoto. Em 2020, houve 178 ligações de água a mais que em 2019, quando teve 1.691. Já de esgoto, em 2020, foram registradas 2.074 novas ligações, contra 1.875 no ano anterior.

Desde 2009, o Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, divulga o Ranking do Saneamento Básico – Cem Maiores Cidades do Brasil. Em 2020, o estudo aborda os indicadores de água e esgoto nos municípios mais populosos do País com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – ano base 2018, divulgado anualmente pelo Ministério das Cidades. O ranking busca mostrar quais são os desafios que o Brasil ainda enfrenta para cumprir com os compromissos nacionais e internacionais sobre água e coleta e tratamento de esgoto.

