Suzano é a cidade com mais crianças vacinadas; na região são 10,6 mil

A região vacinou, até agora, 10.617 crianças de dez a 11 anos na Campanha de Imunização contra a dengue. Os dados são de seis cidades que responderam ao DS sobre o assunto (veja tabela).

Suzano lidera os números com 3.026 doses aplicadas até esta quarta-feira (28). Na cidade, a previsão é imunizar 8,4 mil crianças dessa faixa etária. A cobertura vacinal está em 36%.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a imunização segue nos 24 Postos de Saúde, em dias úteis, das 8 às 16 horas. Uma ação especial ocorreu nesta quarta (28) e também na quinta e sexta-feira (29 e 1º de março) no estacionamento do Suzano Shopping, das 17 às 21 horas. É preciso apresentar documento de identidade, cartão SUS e comprovante de endereço.

Em Mogi das Cruzes, foram vacinadas, até agora, 1.721 crianças de 10 e 11 anos vacinadas até terça-feira (27).

De acordo com estimativas populacionais do Governo do Estado, para o público mogiano nesta faixa etária (10 e 11 anos), faltam cerca de 10 mil.

Desde de segunda-feira (26), a Prefeitura de Mogi das Cruzes passou a ofertar a vacina contra dengue em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família e está intensificando a divulgação por meio de canais oficiais, redes sociais. Dependendo da movimentação, novas estratégias podem ser adotadas.

Em Ferraz de Vasconcelos, balanço da Secretaria de Saúde aponta que 2.899 doses foram aplicadas de vacina contra a dengue nas crianças de 10 e 11 anos, sendo 514 doses aplicadas nos quatro polos, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Vila Margarida, Vila Santo Antônio, Vila São Paulo e o CSII e 1.385 doses nas escolas, conforme a última atualização do dia 27 de fevereiro.

Ferraz recebeu 4.994 doses para crianças de 10 e 11 anos.

O público elegível é de 12.612 para crianças de 10 a 14 anos no município.

A vacinação continua nas escolas do município, além da imunização nos polos também.

Em Guararema, até o momento foram vacinadas 156 crianças do público alvo de 10 a 11 anos, preconizado pelo Ministério da Saúde.

Para atender ao público alvo a Prefeitura de Guararema tem divulgado a campanha de vacinação nas escolas, nas Unidades de Saúde, nas redes sociais e demais meios de comunicação, e também está disponibilizando o imunizante nas escolas da Rede Municipal de Ensino para as crianças cujos pais autorizaram a aplicação e também nas Unidades de Saúde.

De segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, portanto, as crianças de 10 a 11 anos de Guararema podem receber a vacina contra a dengue na Unidade Temporária de Saúde no Paratei, na Avenida Paratei, 365, e no Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à População, o Cesap, na rua Dr. Armindo, 567, no Nogueira.

Em Itaquá, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informou que até o momento, 1.812 crianças de dez a 11 anos foram vacinadas na cidade contra a dengue. O público-alvo é de 10.960.

Para ampliar o alcance da campanha, a cidade iniciou a aplicação das vacinas também nas unidades de ensino. A ação já ocorreu em duas unidades, a Emeb Prof. Alceu Magalhães Coutinho, no Marengo, e na Emeb Profª. Roseli Aparecida Mendes, no Recanto Mônica.

Os estudantes devem apresentar carteira de vacinação, CPF ou cartão SUS e a autorização do responsável. O cronograma nas demais unidades será divulgado posteriormente.