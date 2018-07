Suzano é a que mais criou empregos no Alto Tietê em cinco meses, aponta Caged

Suzano é a cidade do Alto Tietê que mais gerou postos de trabalho entre janeiro e maio de 2018. Foram mais de 1,2 mil novas vagas criadas no período. É o que mostra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, 147 pessoas foram contratadas por empresas da região após serem encaminhadas pelo município.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, muitas das vagas foram conquistadas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e do programa Suzano Mais Emprego. "Por meio de parceria com empresas e indústrias, a pasta busca por novas vagas em toda a região, visando disponibilizar aos suzanenses as oportunidades de primeiro emprego e de recolocação no mercado de trabalho.

Desta forma, nos quatro primeiros meses do ano, conseguimos 1,2 mil postos de trabalho em Suzano e mais 147 em outros municípios da região", explicou.

A maior parte das vagas recaem em serviços, como operador de telemarketing, costureira, porteiro, auxiliar de limpeza, pintor e serralheiro. Também foram contratados eletricistas, nutricionistas, funileiros, corretores de imóveis e consultores de vendas.

Para o diretor do PAT de Suzano, Wilson Alves, o trabalho de busca de vagas é constante. "Além do relacionamento com os empresários locais, o PAT mantém parceria com nove agências de emprego. Aqui a pessoa que procura uma nova oportunidade no mercado de trabalho recebe um atendimento diferenciado: nós fazemos uma reorientação profissional; ajudamos o candidato a preparar o currículo; treinamos para a entrevista de emprego; e, por fim, auxiliamos o candidato a como se portar e, até mesmo, qual estilo de roupa seguir para determinada entrevista", afirmou Alves.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lembra ainda que o aumento de vagas na cidade decorre também da melhoria na atração de novas empresas. Neste primeiro semestre, por exemplo, uma importante fabricante de vidros aumentou a planta industrial na cidade, uma fábrica de cerveja começou a operar, dois novos galpões de logística foram abertos, além dos dois novos supermercados, que, inclusive, são responsáveis por gerarem mais 500 novos postos de trabalho diretos e indiretos.

"Todos os dados apresentados são resultados de um trabalho sério, que vem sendo realizado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi. Importantes obras viárias e projetos foram retomados e iniciados, como, por exemplo, o anúncio da alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel (Mário Covas) e a finalização da avenida Marginal do Una.

Tudo isso faz com que o empreendedor ganhe confiança e invista na cidade, o que resulta na geração de empregos", concluiu.

O PAT fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.