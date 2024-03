Suzano é contemplado em plano de regionalização da Saúde do governo estadual

Suzano foi contemplado no plano de regionalização da Saúde do governo do Estado de São Paulo, juntamente com outras cidades da Região Metropolitana, por meio de um termo de compromisso assinado nesta quarta-feira (20/03), em evento que contou com a participação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, e do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, no polo da Universidade Paulista (Unip) da Vila Clementino, na capital. Esse instrumento poderá viabilizar ações destinadas à ampliação do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente nas demandas por assistência cardiovascular, oncológica e de saúde mental.

Durante a atividade, marcada pela realização da 2ª Oficina de Regionalização da Região Metropolitana de São Paulo, a cidade apresentou demandas relacionadas especialmente ao atendimento de pacientes com doenças cardiovasculares. Com participação das diretoras da Secretaria Municipal de Saúde, Tânia Porfírio e Cíntia Steffens Watanabe, Suzano levou ao governo do Estado as necessidades relativas ao cuidado com os cidadãos que procuram a Rede de Atenção Básica, a Rede de Urgência e Emergência (RUE), a Rede Especializada e a Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

Entre as ações estratégicas que foram elencadas para garantir maior resolutividade neste tipo de atendimento, foram destacadas a necessidade da oferta de vagas para atendimento regional da cardiopatia materna; a implantação de ambulatório de cardiopatias com equipe multiprofissional, visando o melhor prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca e depressão; a inclusão na Relação Municipal de Medicamentos (Remume) de itens específicos para doenças cardiovasculares, de acordo com protocolos e diretrizes terapêuticas dos medicamentos; e a ampliação da oferta de leitos dos hospitais estaduais relacionados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e às cirurgias cardíacas infantis.

Ainda foi colocada pelos representantes da saúde no município a importância de se ampliar a oferta regional de exames, como holter, mapa, ecocardiograma (adulto, infantil e fetal), ecodopplercardiograma, teste ergométrico, cateterismo ambulatorial, e exames para obesos, além de consultas de especialidades, como cardiologia vascular e endocrinologia.

Cintia afirmou que as ações têm o objetivo de garantir os cuidados necessários aos pacientes que estão em risco, por conta das doenças cardiovasculares. “Buscamos a ampliação de vagas nos serviços estaduais para que tenhamos um acesso facilitado para marcapasso, cateterismo e outros exames, além de leitos de UTI que serão necessários no momento em que o paciente estiver conosco na internação, aguardando vaga para transferência dentro das unidades de saúde referenciadas”, declarou a diretora.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira destacou a parceria com o governo do Estado para os serviços que garantirão uma assistência cada vez mais efetiva aos suzanenses. “Cumprimento o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, e o governador Tarcísio de Freitas pela atenção com o nosso município, o Alto Tietê e toda a Região Metropolitana de São Paulo. Esse termo de compromisso vai garantir um grande apoio com recursos, programas e incentivos, para que possamos tratar dos pacientes nas situações emergenciais e também garantir a prevenção nos postos municipais”, ressaltou o titular da pasta.