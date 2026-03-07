Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/03/2026
Cidades

Suzano é destaque com ações voltadas ao bem-estar e à segurança das mulheres

Município reúne serviços integrados e se consolida como referência regional no atendimento voltado ao público feminino

07 março 2026 - 17h00Por Fernando
Patrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Civil Municipal (GCM), é um dos principais eixos da atuação de segurança das mulheresPatrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Civil Municipal (GCM), é um dos principais eixos da atuação de segurança das mulheres - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A cidade de Suzano conta com uma importante rede integrada de políticas públicas voltadas ao bem-estar, à autonomia e à segurança das mulheres. Essa estrutura, que envolve saúde, assistência social, segurança pública e participação social, tem crescido nos últimos anos e garantido atendimento especializado e acompanhamento contínuo.

Um dos principais eixos dessa atuação é a Patrulha Maria da Penha, vinculada à Guarda Civil Municipal (GCM). O programa, além de realizar o atendimento diário às demandas que atendem ao público feminino, promove ainda o acompanhamento de mulheres com medidas protetivas de urgência, articulando visitas periódicas, fiscalização do cumprimento das determinações judiciais e atendimento rápido em situações de risco. A iniciativa atua de forma preventiva e repressiva, oferecendo mais segurança às vítimas de violência doméstica. O sucesso desta atuação se deve, além das rondas, à disponibilização de um aplicativo de proteção às mulheres utilizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã para acompanhamento daquelas que têm medida protetiva emitida pela Justiça.

Na área da saúde, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, que fica no Parque Santa Rosa, concentra atendimentos especializados ao público feminino feitos via regulação de vagas, com consultas ginecológicas, exames, pré-natal e serviços voltados à saúde integral da mulher. O equipamento, situado na rua Kazuo Kajiwara, 91, também integra o fluxo de atendimento a vítimas de violência, garantindo acolhimento humanizado e encaminhamentos necessários dentro da rede municipal.

Outro instrumento importante é a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RapsVDS), que articula diferentes setores da administração municipal. A proposta do serviço, situado na Secretaria de Saúde, é assegurar um atendimento organizado e contínuo qualificado, desde a notificação do caso até o acompanhamento por meio da oferta de acolhimentos, sejam eles psicológico, social ou de saúde, evitando que a vítima precise buscar ajuda de forma fragmentada.

 Suzano também mantém serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência, oferecendo suporte psicológico e social em ambiente protegido. A estrutura garante escuta qualificada, orientação e encaminhamentos para serviços jurídicos e assistenciais, respeitando o tempo e as necessidades de cada mulher.

No âmbito institucional, o Departamento da Mulher, também no subsolo do Paço Municipal, atua na formulação e execução de políticas públicas, promovendo ações educativas, campanhas de conscientização e apoio direto às vítimas. O órgão trabalha de forma articulada com demais secretarias para fortalecer a autonomia feminina e ampliar o acesso a direitos.

A participação da sociedade civil ocorre por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), responsável por acompanhar, propor e fiscalizar políticas públicas voltadas ao público feminino. O colegiado contribui para o aprimoramento das ações e garante espaço permanente de diálogo entre poder público e comunidade.

Na esfera da segurança pública estadual, a cidade conta ainda com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), especializada no atendimento de ocorrências de violência contra a mulher, além da Sala Rosa - espaço destinado ao acolhimento humanizado das vítimas, com escuta reservada e atendimento especializado.

Para o prefeito Pedro Ishi, a consolidação dessa rede demonstra o compromisso permanente da administração municipal com a proteção e a dignidade feminina. “Suzano tem trabalhado de forma integrada para garantir que cada mulher encontre apoio, segurança e respeito. Não se trata apenas de oferecer serviços, mas de construir uma cidade onde elas possam viver com autonomia, proteção e acesso pleno aos seus direitos”, afirmou.

Além da Patrulha Maria da Penha, que atende pelo número (11) 4745-2150 ou 153, e da própria DDM, pelo telefone (11) 4748-8040, as munícipes também podem recorrer à Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (180); à Polícia Militar (190); à RapsVDS pelos telefones (11) 4745-2114/4745-2107/4747-2104; à Comissão das Mulheres Advogadas da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) por meio do número (11) 4748-7473; ao Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) no (11) 4745-2180; e à Sala Rosa da DDM, que atende pelo telefone (11) 4747-7524.

