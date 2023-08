Suzano é destaque em projeto no Sebrae

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, participaram nesta quarta-feira (09/08) do lançamento oficial do projeto “Semente”, que estimula a geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento ocorreu no bairro do Paraíso, região central da capital paulista, e contou com a presença de gestores do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); executivos da empresa Suzano S/A, ligada à iniciativa; e representantes de parte das outras 68 cidades do Estado que também serão contempladas a partir do projeto-piloto desenvolvido em Suzano ao longo de 2022.

No ano passado, entre maio e novembro, a iniciativa havia sido implementada de maneira experimental em 20 municípios, incluindo Suzano, que contou com o apoio do Sebrae e da empresa Suzano S/A para a oferta de capacitações especializadas ao público-alvo da ação, a partir de cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), viabilizados pelo Sebrae. Ashiuchi e Loducca foram convidados a compartilhar a experiência do município ao lado do prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, e da secretária de Assistência Social de Aparecida, Natalia de Carvalho.

Ashiuchi destacou que a proposta do projeto “Semente” se relaciona com diversos setores da municipalidade e da iniciativa privada para que sejam oferecidas oportunidades às pessoas que mais precisam. “Acredito que estamos no caminho certo, aproveitando ao máximo o melhor que podemos oferecer, garantindo capacitação de qualidade a um grupo bem delimitado”, avaliou o prefeito.

O chefe do Executivo suzanense ainda falou sobre o engajamento de Suzano em iniciativas que buscam melhorar a qualidade de vida das pessoas.