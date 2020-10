Suzano é destaque no Prêmio Valor Inovação 2020

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, ficou entre as cinco empresas de destaque na categoria Química, Papel e Celulose do Prêmio Valor Inovação 2020. Promovida pelo jornal Valor Econômico, a pesquisa reconhece as organizações que valorizam a inovação como estratégia de negócio através de cinco pilares: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação de mercado e geração de conhecimento.

Em sua sexta edição, a premiação teve como tema “Competências do Futuro” e também considerou o desempenho das empresas para inovar, especialmente em um ano atípico devido à pandemia.

“Estar entre as empresas de destaque é um reconhecimento de que a inovação está no nosso DNA e, aliado ao processo de Transformação Digital pelo qual passa a Suzano, tem potencializado resultados em todos os nossos processos, sejam nas florestas plantadas, nas fábricas e até mesmo em nossos escritórios,” afirma Fernando Bertolucci, diretor executivo de Tecnologia e Inovação da Suzano. “Este é um importante indicador de que a empresa está construindo uma trajetória pautada no que chamamos de Inovabilidade, ou seja, a Inovação aplicada à Sustentabilidade”, completa o executivo.

A premiação marca o lançamento do anuário “Valor Inovação Brasil 2020”, publicação com o ranking das 150 empresas mais inovadoras do país e matérias com cases das 10 empresas mais inovadoras e das líderes em cada um dos 23 setores analisados.