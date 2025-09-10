Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Cidades

Suzano é eleito para compor Comitê Regional de Segurança Alimentar e Nutricional

Mandato de dois anos permitirá ao município colaborar com políticas públicas estaduais na área e trocar experiências com outras cidades da Grande São Paulo

10 setembro 2025 - 08h00Por da Reportagem Local
Suzano é eleito para compor Comitê Regional de Segurança Alimentar e NutricionalSuzano é eleito para compor Comitê Regional de Segurança Alimentar e Nutricional - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O município de Suzano foi eleito na última segunda-feira (08/09) para compor o Comitê Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS) da Grande São Paulo, durante eleição realizada na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, na capital paulista. O colegiado é formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil e tem a missão de propor, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional em todo o território paulista. O mandato é válido por dois anos.

Na eleição, a cidade foi escolhida para representar a Região Metropolitana de São Paulo ao lado de Osasco e Embu das Artes, municípios que também passam a integrar o comitê regional, junto ao Governo do Estado. A representação suzanense ficará a cargo do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e do diretor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Carlos Araújo.

O CRSANS da Grande São Paulo reúne 38 municípios e é considerado um espaço estratégico para a construção de propostas e para a troca de experiências bem-sucedidas de gestão. A atuação do colegiado vai desde a elaboração de diretrizes até a análise e fiscalização das ações do governo estadual, garantindo que as políticas cheguem de forma efetiva à população em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o secretário, a eleição representa um reconhecimento da seriedade com que Suzano vem tratando o tema da segurança alimentar. “É uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de contribuir diretamente com a formulação de políticas públicas que impactam milhares de famílias em toda a Grande São Paulo. Estar neste espaço significa poder levar as boas práticas de Suzano e também aprender com outras cidades que desenvolvem iniciativas relevantes”, destacou.

Ainda segundo ele, a participação ativa no comitê fortalece o diálogo entre municípios e Estado, ampliando a capacidade de resposta a um desafio que se tornou central nos últimos anos: a garantia do direito humano à alimentação adequada. “A fome e a insegurança alimentar ainda são realidades que precisamos combater com políticas consistentes. No CRSANS, poderemos trabalhar coletivamente para construir soluções mais efetivas, sempre em prol da população”, afirmou Garippo.

