Suzano e Estado avaliam parceria para capacitação do projeto 'Todas In Rede'

A Prefeitura de Suzano e o Governo do Estado de São Paulo estão avaliando parceria para a implementação do programa estadual “Todas In Rede” no município. A proposta foi discutida em reunião realizada na última terça-feira (03/06) na Secretaria Municipal de Governo.

O encontro, que teve a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o secretário de Governo, Alex Santos; e a coordenadora do Eixo Mulheres da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Caroline Reis, objetiva estreitar laços e discutir parcerias para a execução de projetos voltados à inclusão e ao bem-estar da população com deficiência.

O programa “Todas In Rede” foi criado em 2020 com foco na capacitação e no fortalecimento das mulheres com deficiência. A iniciativa já é realizada em 92 municípios e oferece cursos on-line gratuitos que abordam temas como trabalho, liderança, saúde feminina e prevenção à violência. Além disso, o programa visa fomentar debates sobre renda, autonomia financeira, autoestima, independência, direitos e relações interpessoais.

Alex Santos ressaltou a receptividade do município às iniciativas propostas. “Colocamos Suzano à disposição e apresentamos as nossas iniciativas voltadas a este público. Tivemos uma excelente receptividade para o estabelecimento de importantes parcerias no futuro, inclusive para execução do nosso ‘Projeto SER’”, declarou o chefe da secretaria de Governo.

A implementação do programa em Suzano representaria um passo significativo para promover a inclusão e a autonomia das mulheres com deficiência. A parceria visa fortalecer as políticas públicas voltadas a esse público e ampliar as oportunidades de capacitação e empoderamento feminino.

A primeira-dama enfatizou a relevância da parceria para fortalecer as ações já desenvolvidas pela gestão. “Sem dúvida, será importante para incrementar o trabalho da prefeitura. Essa apresentação foi fundamental para todos nós, pois abriu o leque de possibilidades de atuação”, disse Déborah.

“Queremos transformar Suzano em uma cidade cada vez mais inclusiva, onde todas as mulheres, especialmente as que enfrentam maiores vulnerabilidades, tenham acesso a oportunidades reais de desenvolvimento. O ‘Todas In Rede’ vem ao encontro dessa missão, e estamos prontos para construir essa parceria com o Estado”, avaliou o prefeito Pedro Ishi.

Também participaram da reunião a coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, e o diretor da Secretaria de Governo, André Luis Bom Fim.