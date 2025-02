Suzano e Estado avançam nas soluções de moradia para famílias do Monte Cristo

A Prefeitura de Suzano e o governo do Estado estão avançando nas tratativas que poderão garantir soluções de novas moradias para as famílias do Jardim Monte Cristo, na localidade compreendida entre a rua Sete de Setembro e a avenida Brasil. Nesta quarta-feira (12/02), a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, com o secretário Elvis Vieira e os diretores Miguel Reis e Ricardo Hatiw Lu, foi recebida por representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na sede do órgão, no centro da capital paulista.

No encontro, foram apresentados aos integrantes da administração municipal o levantamento topográfico relativo ao local que poderia receber o novo projeto e a proposta para as unidades habitacionais. Nesta reunião, também foram discutidas outras soluções relacionadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, que contemplariam a criação de uma praça/espaço de convivência por meio do “Bairro Paulista”, um programa que sugere estratégias destinadas à ampliação de opções de áreas de lazer para as famílias, de maneira planejada e em consonância com a sustentabilidade.

Assim que for concluído o cadastramento de todas as famílias, por parte da Prefeitura de Suzano, o Estado de São Paulo deverá seguir para uma nova etapa deste trabalho, que é a sondagem da área onde poderá ser implantado o projeto, com a análise do tipo de solo por meio da retirada de amostras. A partir daí, as duas partes já teriam condição de estabelecer um convênio por meio de um Termo de Adesão, que daria início às intervenções que forem definidas. Uma das ideias propostas para as unidades prevê a criação de casas do tipo sobrado, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos e varanda.

Além das unidades habitacionais e da qualificação do bairro, o projeto que contemplaria as famílias ainda buscará se alinhar às necessidades desta comunidade, que inclui a intenção de garantir infraestrutura para as atividades de reciclagem, beneficiando os munícipes que trabalham na função de catador de recicláveis. Neste caso, seria instalado um núcleo de ecoponto com praça integrada, que até poderia ser viabilizado pela mesma Parceria Público-Privada (PPP) já estabelecida com a Concessionária Renova Suzano para a gestão de resíduos sólidos no município.

O secretário Elvis Vieira destacou que a reunião com a CDHU trouxe uma perspectiva muito positiva quanto à evolução das tratativas para as soluções de moradia no Jardim Monte Cristo. “Pudemos conferir o que o Estado já está planejando para esta comunidade. Neste momento, demos as nossas contribuições baseadas na vivência que temos em Suzano e de que forma podem ser feitas as adaptações necessárias para aprimorar este trabalho. Temos avançado de forma significativa neste processo, que poderá resultar em boas novidades para as famílias. Continuaremos trabalhando de forma alinhada e garantir essa conquista para a cidade”, avaliou o titular da pasta de Planejamento Urbano e Habitação.

Por parte do CDHU, participaram da reunião a diretora de Projetos e Programas, Maria Teresa Diniz; o superintendente de Projetos, Daniel Barbieri; a superintendente de Programas, Denise Ruprecht; o superintendente de Terras, Vinícius Camargo barbeiro; os gerentes de Projetos, Marco Antônio Garcia e Eli Márcio dos Santos; e a assessora da Diretoria, Lígia Miranda.