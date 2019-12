Cidades Suzano e Ferraz estudam parceria para mutirão de RGs Mogianos receberam o mutirão no último dia 7, e jovens de até 17 anos puderam emitir a primeira via do documento na cidade

Por de Suzano 17 DEZ 2019 - 14h00

Suzano e Ferraz estudam parceria para mutirão de RGs Foto: Divulgação As prefeituras de Suzano e Ferraz de Vasconcelos estudam solicitar um mutirão para emissão de documentos de identidade (RGs). O projeto é realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (Dipol/IIRGD). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, os municípios interessadas precisam solicitar o mutirão ao Estado. Das cinco cidades mais populosas da região, Mogi das Cruzes foi a única que recebeu o projeto até o momento. Os mogianos receberam o mutirão no último dia 7, e jovens de até 17 anos puderam emitir a primeira via do documento na cidade. 10 policiais civis realizaram a ação. Interessados A Prefeitura de Suzano, por meio de nota, informou que a proposta de parceria já está com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã da cidade. O Poder Executivo suzanense disse que atua visando a democratização do acesso aos serviços públicos e justificou a escolha afirmando que tem como objetivo assegurar e facilitar a vida dos cidadãos, "principalmente dos jovens e da melhor idade". A Prefeitura de Ferraz é outra que confirmou interesse. Consultada, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária da cidade informou que está estudando a parceria "para atender a demanda de emissão de documento de identidade" do município. Já a Prefeitura de Poá informou que já realiza trabalho e mutirões para emissão de RGs na cidade. Consultada, a Prefeitura de Itaquaquecetuba não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

Leia Também