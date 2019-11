Suzano e Fundação Itaú Social distribuem 17 mil kits com livros na rede municipal de ensino

A Secretaria de Educação de Suzano recebeu a doação de 17 mil kits com livros infantis da Fundação Itaú Social. Esses materiais serão entregues a crianças de 1 a 6 anos de todas as creches e escolas da rede municipal de ensino até dezembro. Nesta quinta-feira (21), representantes das unidades começaram a fazer a retiradas dos itens no Complexo Educacional Mirambava, onde estavam acondicionados. A ação faz parte do projeto “Leia para uma Criança”.

Desde fevereiro, a pasta tem uma parceria em andamento com a entidade para a execução do programa “Melhoria na Educação”, cujo objetivo é a formação contínua de profissionais do município até 2020, por meio do Instituto Avisa Lá. Paralelamente a isso, a Fundação Itaú Social teve a iniciativa de promover essa doação, à parte do acordo de cooperação firmado entre as partes. Os kits são compostos por edições exclusivas de “Leo e a Baleia”, de Benji Davies, e “O Tupi que Você Fala”, de Cláudio Fragata.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, destacou que um dos pontos mais importantes é que a distribuição será feita a crianças que ainda estão na primeira infância, ou seja, que ainda não aprenderam a ler, mas que serão incentivados à prática da leitura a partir do contato desde cedo com livros e com a literatura. E a intenção é que os pais e responsáveis também participem e incentivem em casa.

“Esse contato na primeira infância é fundamental para o entendimento dos signos que os livros carregam. Quando a criança chega ao processo de alfabetização, ela já sabe que ali tem códigos, com significados, que são uma janela para o mundo. Queremos criar um ambiente em que ela tenha contato o tempo todo, para que o livro e a literatura sejam socialmente importantes e relevantes. Por isso, agradecemos à Fundação Itaú Social, que nos presenteou com esses kits”, destacou o secretário.