Suzano é incluída em pesquisa do IBGE sobre a pandemia da Covid-19

Suzano foi incluída na nova pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, intitulada de Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Covid-19 (Pnad-Covid19). A informação foi divulgada pelo coordenador de Área da Agência do IBGE em Suzano, Bruno Alves de Souza.

Segundo ele, o estudo tem como objetivo “estimar o número de pessoas com sintomas associados à doença, além de monitorar os impactos da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro”.

Para realizar a coleta de dados em tempos de isolamento social, o Instituto adotou o contato telefônico, excluindo assim qualquer contato pessoal com os moradores ou a necessidade de trabalho de campo. A coleta de dados foi iniciada em 4 de maio de 2020. Por semana, cerca de 48 mil domicílios são entrevistados, totalizando cerca de 193 mil por mês em todo o território nacional.

As perguntas do questionário são direcionadas a temática de saúde, especificamente sobre sintomas relacionados ao novo coronavírus, e também a questões de trabalho, como índice de desocupados, ocupados e pessoas fora da força de trabalho (como aposentados e crianças), bem como rendimento domiciliar. Há informações também sobre o recebimento do auxílio emergencial, isoalmeto social e teste da Covid-19.

Outras pesquisas

Além da Pnad-Covid19, o IBGE continua realizando outras pesquisas mensais e trimestrais a nível municipal. Entretanto, devido a pandemia, a coleta de dados tem sido realizada exclusivamente pelo telefone.

Durante esse procedimento, Souza reforça que o Instituto não solicita dados pessoais ou ainda qualquer tipo de confirmação através de códigos enviados via SMS. A identidade dos entrevistadores pode ser confirmada pelo número 0800 721 8181 ou então pelo site www.respondendo.ibge.gov.br/coleta-por-telefone.

Censo 2020

Ainda como reflexo da pandemia, o Censo Demográfico que estava previsto para 2020 foi adiado para 2021. O IBGE afirmou que a decisão foi tomada “em função das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública causado pela Covid-19”. O Censo realiza a apuração sobre a situação das famílias e domicílios em todos os municípios do país, permitindo leituras demográficas e informações em escalas detalhadas.

Considerando as mesas orientações, o IBGE também decidiu suspender a coleta presencial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.