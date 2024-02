Suzano é líder do ranking do Previne Brasil entre as maiores cidades paulistas

Com 8,66 pontos conquistados, Suzano foi a melhor colocada em todo o Estado de São Paulo no ranking regional dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil referente ao terceiro quadrimestre de 2023. A pontuação significa que o município conseguiu o melhor resultado na Saúde entre as cidades paulistas que têm mais de 250 mil habitantes, respeitando os critérios determinados pelo Ministério da Saúde.

Este é o maior índice já alcançado por Suzano no ranking, superando os dados do quadrimestre anterior, quando a cidade também encabeçou a disputa regional ao fazer 8,65 pontos. Representa também um grande crescimento na avaliação da Saúde desde 2018. Para se ter uma ideia, a análise dos quatro primeiros meses daquele ano resultou em 2,15 pontos. De lá para cá, em quase todas as classificações subsequentes, o quadrimestre sempre foi melhor que o anterior no município.

Desta vez, a cidade atingiu a nota máxima em três dos sete indicadores do levantamento: índices de proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas entre a 1ª e a 12ª semana de gestação; proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; e proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. O município superou São José do Rio Preto, que ficou em segundo lugar (8,57), e Mogi das Cruzes, terceira melhor posicionada (8,52). Obtendo a melhor colocação do ranking no terceiro quadrimestre do ano passado, de forma natural, Suzano também foi a melhor no recorte regional.

O Previne Brasil prevê a avaliação de sete indicadores fundamentais para o custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) no país considerando pré-natal, saúde da mulher, saúde da criança e doenças crônicas. Além dos três com nota máxima, o critério de crianças de um ano de idade vacinadas na Atenção Primária contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas por Haemophilus influenzae tipo B e poliomielite inativada chegou a 9,89.

Os resultados satisfatórios refletiram na nota total de 8,66, referente ao chamado Indicador Sintético Final (ISF), que considera a produção da Secretaria Municipal de Saúde no período compreendido pelo terceiro quadrimestre, entre os meses de setembro e dezembro do ano passado.

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, afirmou que a classificação da cidade no ranking é motivo de orgulho, uma vez que representa um grande trabalho da pasta realizado ao longo da gestão. “Essa nota não foi recebida por acaso. Ela é fruto de ações, iniciativas e programas estabelecidos pela nossa gestão para melhorar a Saúde dos suzanenses. Construímos equipamentos e proporcionamos um atendimento digno à toda a população. Agora estamos sendo reconhecidos por isso”, declarou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu pelo empenho de todos da Secretaria de Saúde e destacou as grandes conquistas da pasta ao longo de quase oito anos de gestão. “Tenho a certeza de que o munícipe vive outra realidade na Saúde de Suzano hoje. Quem precisa ir a um posto, ao Pronto-Socorro, à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) é atendido com dignidade. Todos da Saúde, sem exceção, são responsáveis por esse brilhante trabalho. Estamos falando de um crescimento de mais de seis pontos do início da gestão para agora. Isso precisa ser enaltecido, pois é uma grande conquista”, finalizou o chefe do Executivo.