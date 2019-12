Suzano é líder na geração de empregos no Alto Tietê há nove meses

O balanço do último mês de novembro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia, aponta Suzano como a cidade que mais gerou empregos no Alto Tietê. Esta é a nona vez consecutiva que o município aparece no topo do ranking regional. O levantamento divulgado agora, referente ao mês passado, é a última publicação do ano e revela o saldo ajustado de 5.014 postos de trabalho criados entre janeiro e novembro de 2019. A análise de dezembro é aguardada para 2020.



Em novembro, a série ajustada indica a geração de 1.135 vagas, sendo serviços e comércio os principais setores na cidade, com 1.028 e 211 novas oportunidades de trabalho, respectivamente. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, André Loducca, as contratações temporárias para o Natal são um dos fatores que influenciaram no bom desempenho do município neste período. “O comércio, mais uma vez, nos surpreende com bons indicadores, mas não é só ele”, disse.



O chefe da pasta explicou que o protagonismo do setor de serviços se dá pela característica de economia mista da cidade. “Esta é uma tendência em todo o País e mostra que Suzano está em crescimento com as empresas e prestadores de serviços, sendo que muitas pessoas hoje se direcionam a este setor. É possível constatar que o município tem uma economia mista pujante e ativa, que dá oportunidade de fortalecimento a diversos tipos de negócios”, concluiu.



Vale lembrar que os índices ajustados de geração de emprego apresentados no levantamento consideram as declarações entregues fora do prazo, promovendo uma visão mais fiel à realidade do mercado de trabalho formal celetista, conforme complemento previsto para a Nota Técnica nº 082/2011, de 18 de janeiro de 2011, do então Ministério do Trabalho.

Geração de emprego em Suzano