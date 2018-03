Suzano e Mogi atingem meta da 1ª fase de vacinação ‘cobrindo’ áreas de risco

Suzano e Mogi das Cruzes são as duas cidades da região que, por hora, atingiram a primeira fase da vacinação contra a febre amarela, que visava vacinar todos os residentes da área de risco. No momento, as duas cidades continuam com a vacinação para imunizar toda a população.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde informou que a meta inicial foi cumprida quando as doses eram oferecidas nas áreas de recomendação pelo Ministério da Saúde, ou seja, no bairro Boa Vista e Palmeiras. "Agora, na segunda fase, com o recebimento das doses fracionadas, o objetivo é vacinar pelo menos 90% da população, estimada em 280 mil habitantes", informa a pasta.

Até o momento, aproximadamente 175 mil pessoas foram imunizadas em Suzano, este número correspondente a 62% da população. Por enquanto, a vacinação continua nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, das 8 às 15 horas, exceto nos postos do Jardim Natal e do Jardim Suzanópolis. No Centro de Saúde II (CS II) as doses são apenas para viajantes.

Mogi vacinou mais de 282 mil pessoas e com isso a meta inicial de vacinar 230 mil pessoas foi cumprida. O objetivo agora é imunizar o restante da população que não teve a oportunidade de se vacinar. "A vacina (dose fracionada) está disponível em toda a cidade, porém com dias e horários alternados para evitar o desperdício de doses", informa a pasta de saúde.

As cidades de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba ainda estão cumprindo suas respectivas metas de vacinação. Em Ferraz, a meta é vacinar 110 mil pessoas e até a última quinta-feira, foram vacinadas 104 mil pessoas, restando 6 mil para atingir o número esperado. "Todos os postos da cidade estão vacinando de acordo com o cronograma de dias e horários de cada um deles", garante a pasta.

Itaquá espera vacinar 430 mil pessoas e até o momento, foram vacinadas 200 mil. A vacinação continua nos postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas.

Casos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na sexta-feira (23), mais um boletim sobre os casos confirmados de febre amarela no Estado. Até o momento, 246 casos estão confirmados e 93 evoluíram para óbito. As cidades de Mairiporã e Atibaia ainda lideram o número de casos e óbitos. São 123 casos e 36 mortes em Mairiporã e 42 casos e 14 mortes em Atibaia.

Na região, os 9 casos suspeitos seguem em investigação no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. As prefeituras de Mogi, Poá, Ferraz e Itaquá informaram que ainda esperam o resultado das análises.