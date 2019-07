Suzano e Mogi terão mais 114 vagas para atendimento de nefrologia

Os Institutos de Nefrologia das cidades de Mogi das Cruzes e Suzano ganharão 114 vagas para tratamentos de hemodiálise.

O anúncio foi feito por meio de nota pela diretora Silvana Kesrouani, que administra as duas unidades.

A unidade de Suzano ganhará 42 vagas, o equivalente a 36,9% do número de vagas que serão acrescidas.

O Instituto está com a ampliação em estágio avançado e, segundo o documento, a previsão é de que elas já estejam disponíveis na unidade a partir de setembro. Atualmente, mais de 250 pessoas são atendidas no instituto.

Já a unidade de Mogi Cruzes ganhará 72 vagas, o que corresponde a 63,1% das 114 que serão acrescidas. "As obras para a construção de uma nova sala no Instituto de Mogi das Cruzes já foram iniciadas para comportar essa demanda. Atualmente, mais de 300 pacientes são atendidos na unidade", diz a nota.

O aumento de vagas ocorre após o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, determinar um acréscimo de 13% na oferta de vagas para tratamento dos pacientes nas unidades de saúde das duas cidades, além do Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba. O anúncio foi feito durante visita à cidade de Ferraz de Vasconcelos, no último dia 2.

"Isso permitirá reduzir o número de pacientes que precisam ser deslocados, com sacrifício, para outras regiões. E só quem tem um parente ou conhecido próximo sabe o sofrimento que isso causa", afirmou o presidente do Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, na ocasião.

Os Institutos de Nefrologia de Mogi e Suzano agora pertencem ao Grupo Diaverum, empresa sueca que atua no ramo de nefrologia em 20 países. As unidades atendem pacientes do Alto Tietê pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e por vários convênios.

Os institutos também dispõem de outras modalidades de terapia dialítica, como a Diálise Peritoneal, além de atendimento ambulatorial para alguns convênios credenciados.

Para as pessoas que necessitarem, as vagas pelo SUS são liberadas pela Direção Regional de Saúde (DRS1), através da central reguladora de vagas. Por convênios, as solicitações podem ser feitas diretamente na clínica de Mogi, localizada na Rua Gaspar Conqueiro, dos números 641 ao 647, no Alto Ipiranga.

Já a unidade de Suzano fica na Rua Gato Cinzento, número 55, na Vila Urupes.