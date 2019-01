Suzano e o 'desafio dos dez anos'; o que mudou entre 2009 e 2019

Nas últimas semanas, um desafio tem tomado conta da internet. É o #10YearChallenge, ou traduzindo para o português, desafio dos dez anos. O objetivo do desafio é simples, basta colocar duas fotos (de uma pessoa, lugar ou objeto), lado a lado para comparar as diferenças que ocorreram em dez anos.

O DS resolveu entrar na brincadeira e juntar o útil ao agradável; ao invés de ficar somente na comparação das fotos, o jornal estudou a fundo o ano de 2009 para comparar e indicar os progressos que ocorreram em Suzano e nas demais cidades do Alto Tietê.

O ano de 2009 começou, na região, com a posse dos dez prefeitos eleitos nas eleições municipais de 2008.

Na área da saúde, um bebê chamado Gustavo era o primeiro recém-nascido de 2009.

Em 2019, enquanto Gustavo assoprava as velinhas de 10 anos, nascia a primeira bebê do ano, uma menina chamada Alexssandra. Ainda na área da saúde, em 2009 o Hospital São Sebastião passava por maus momentos até se reerguer e em 2019 ser conhecido como Hospital Santa Maria. Além disso, o Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz era inaugurado em dezembro de 2009, hoje o local é referência na cidade.

Hoje, Suzano detém uma quantidade significativa de obras (prontas e em fase de construção) em comparação a 2009.

Há dez anos, a cidade era contemplada com a vinda da faculdade Piaget, a retomada de obras da Arena Max Feffer (que foi abandonada novamente e depois resgatada e entregue em 2018) e os bairros Jardim Maitê e Jardim Luela recebiam as obras do túnel de acesso.

TRECHO LESTE DO RODOANEL MÁRIO COVAS

Outra obra que deu o que falar em 2009 foi a construção do trecho leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21).

Na época a preocupação girava em torno das desapropriações que seriam feitas por onde o trecho seria instalado.

Dez anos depois a discussão ainda gira em torno do Rodoanel, mas agora o enfoque é outro. A alça de acesso do trecho leste se tornou o novo impasse.

Além disso, as discussões sobre a Marginal do Una não avançavam e o local continuava sendo um desejo não realizado de diversos prefeitos.

Em 2019, o projeto finalmente saiu do papel pelas mãos de Rodrigo Ashiuchi (PR).

Outro fato que deve ser relembrado é o Restaurante Popular que em 2009 estava no auge de seu funcionamento.

Na época, o local completava um ano de atividades. Hoje, após a desativação, o prédio segue abandonado podendo se tornar, ou não, a nova sede do Bom Prato.

Além de tudo o que foi apresentado aqui, 2009 foi o ano da construção do monumento de Tomie Otake, da desativação completa da passarela da Índio-Tibiriçá (SP-31) em Palmeiras e do aniversário de 60 anos de Suzano.

O Ginásio de Esportes, Arena Suzano, também estava paralisado em 2009. Dez anos depois funciona para receber os principais eventos esportivos em Suzano.