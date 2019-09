Suzano e Poá fazem ‘força tarefa’ para melhorar divisas entre cidades

As prefeituras de Suzano e Poá realizam ações para revitalizar vias da divisa entre as duas cidades. A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano informou que realiza adequações no sistema de drenagem Rua Turmalina, via que liga a cidade de Suzano ao bairro de Calmon Viana.

Após essa etapa, a via receberá revitalização asfáltica. Com relação à Estrada Governador Mário Covas Junior, via que dá acesso a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e que começa na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), o asfalto foi readequado e houve a implantação de lombada elevada na via. A iluminação da pista também foi melhorada.

Já a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Suzano afirmou, por meio de nota, que vai reforçar a circulação de viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) na Estrada Santa Mônica, próximo a divisa com Poá, para atender a reivindicação feita por moradores na última quinta-feira (27), sobre falta de segurança. Equipes também serão enviadas àquele local, por conta de queixas por falta de iluminação.

Os serviços de revitalização também acontecem na Estrada Padre Eustáquio, continuação da Estrada Governador Mário Covas Junior após a rotatória com a Avenida Miguel Badra. Ali, a prefeitura de Poá informa que estão sendo realizadas melhorias na sinalização e no pavimento da via.

Grandes ações ainda não estão sendo adotadas no trecho limítrofe das duas cidades pela SP-66, por conta da alça do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), que poderá ser construída próxima ao local.

Limite com Itaquá

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano ainda afirmou, na nota, que contatos com a prefeitura de Itaquaquecetuba já foram realizados.

A ideia é realizar ações conjuntas de manutenção nas áreas limítrofes com aquela cidade. A pasta reforçou que os contatos com Poá são positivos e as ações regionais, quando necessárias, são coordenadas pelo Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).