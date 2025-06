Suzano é reconhecida com prêmios pelas iniciativas voltadas à gestão ambiental

Suzano está sendo reconhecida com prêmios pelas iniciativas voltadas à gestão ambiental. O trabalho vem sendo valorizado pela oferta de saneamento básico, práticas sustentáveis, política de resíduos sólidos e fiscalização ambiental.

Desde 2022, o município está se destacando em nível estadual e federal nos rankings que atestam a qualidade dos serviços prestados à população, reforçando a atenção com os aspectos sociais e o respeito pelo meio ambiente.

As estratégias que a cidade adotou para alcançar esse status foram valorizados por meio da consolidação da cidade como a mais bem avaliada no Alto Tietê pelo Instituto Trata Brasil, que avalia as condições de saneamento básico nas cidades brasileiras; uma das certificadas do programa “Município VerdeAzul” do governo estadual, pela alta média de pontuação dos requisitos ambientais avaliados; uma das reconhecidas em evento nacional pelo programa “Caçamba Verde”, que garante destinação correta dos resíduos recolhidos nas ruas; e uma das premiadas no GovSummit pela implantação da plataforma GeoSuzano.

Trata Brasil

Suzano se destacou no cenário nacional como uma das cidades com os melhores índices de saneamento básico. De acordo com o mais recente ranking do Instituto Trata Brasil, divulgado neste ano, o município ocupa a 28ª posição no País, obtendo o melhor desempenho no Alto Tietê, superando grandes centros urbanos como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), que aparecem abaixo. O levantamento, que avalia a qualidade do serviço de abastecimento de água e esgoto, coloca Suzano em um patamar superior quando comparada a muitas outras localidades brasileiras.

A cidade obteve ótimos números em indicadores fundamentais, dados que a coloca como uma das melhores na coleta e no tratamento no Brasil. O abastecimento de água atingiu 93,74%, garantindo que a grande maioria da população tenha acesso. Já o índice de coleta de esgoto está em 88,78%.

A qualidade do saneamento também se reflete em indicadores de atendimento a domicílios com acesso ao serviço. A cidade avançou consideravelmente nos últimos anos, resultado de um esforço contínuo para garantir o acesso a serviços essenciais.

‘Município VerdeAzul’

No final de 2023, Suzano foi certificada de forma inédita, com 88 pontos, no programa “Município VerdeAzul” e ficou em 9º lugar no ranking das 65 cidades paulistas com população entre 100 e 500 mil habitantes. Ao todo, 480 municípios foram avaliados, sendo qualificados por suas respectivas populações.

O “Certificado Município VerdeAzul” foi conquistado pela boa média nos indicadores avaliados pelo Estado para a pontuação necessária no ciclo 2022/2023, que garante esse status às cidades que somam mais de 80 pontos pelas boas práticas sustentáveis.

Suzano recebeu nota 10 nos quesitos Governança Ambiental; Avanço na Sustentabilidade; Educação Ambiental; Gestão das Águas; Esgoto Coletado e Tratado; e Resíduos Sólidos, garantindo a maior nota desde 2008, levando em consideração os outros parâmetros e registrando um avanço significativo nos últimos sete anos - lembrando que em 2017 a cidade obteve 29,1 pontos.

‘Caçamba Verde’

Em 27 de março de 2025, na cidade de São Paulo, Suzano foi reconhecida pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon) por conta do trabalho desenvolvido com o programa “Caçamba Verde”. Esse sistema de rastreamento foi implementado em 2019 para garantir a destinação correta dos resíduos da construção civil que são recolhidos nas ruas.

Por essa iniciativa, a prefeitura garante a fiscalização desse serviço a partir do cadastro dos transportadores (caçambeiros), para que todos mantenham suas caçambas de acordo com as normas. Assim, quando um munícipe faz a contratação da atividade, o transportador disponibiliza a caçamba e emite o Cadastro de Transporte de Resíduos Eletrônico, documento que garante que os resíduos serão entregues ao destino, também cadastrado em um sistema municipal. Aqueles que não tem essa permissão, estão sujeitos a penalidades, como o recolhimento das caçambas.

GeoSuzano

A Prefeitura de Suzano foi premiada pelo GeoSuzano, que reconhece a excelência na utilização de Location Intelligence (Inteligência de Localização) na gestão pública, que contribui para a fiscalização ambiental no município. Este prêmio foi concedido pela Imagem, distribuidora oficial da Esri no Brasil, e foi entregue durante o GovSummit 2022. O GeoSuzano é um portal de geoprocessamento de informações que utiliza o software ArcGIS, e que tem como objetivo otimizar processos, como a emissão gratuita da Certidão de Uso e Ocupação do Solo, além de agilizar a implantação de novos negócios.

A plataforma também viabilizou o Painel de Informações Sociais do Cadastro Único (CadÚnico), lançado em 28 de junho do ano passado, pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O instrumento foi destaque no 14º Encontro de Usuários (EU) da empresa americana especializada em soluções de informações geográficas Esri, sigla em inglês para Instituto de Pesquisa de Sistemas Ambientais, responsável pela plataforma de georreferenciamento ArcGIS, utilizada pela administração municipal para melhor atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que o reconhecimento de todas essas iniciativas mostra que Suzano está no caminho certo quanto à sua política relacionada à gestão ambiental. “Esse é um trabalho que começou ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi e estamos dando continuidade. Todas as ações que estamos implementando, a partir da cooperação entre as diversas secretarias municipais, estão se refletindo em melhores serviços para a população e uma atuação mais efetiva para a gestão de resíduos sólidos, que contribui para a preservação do meio ambiente”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.