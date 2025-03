Suzano é reconhecida pelo Estado por trabalho na Educação

Suzano foi reconhecida pelo governo estadual por conta do trabalho desenvolvido na área da Educação durante cerimônia do programa “Alfabetiza Juntos SP”, realizada nesta terça-feira (25/03), no Memorial da América Latina, zona oeste da capital paulista. O prefeito Pedro Ishi e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalh?s, prestigiaram o evento, que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

A solenidade marcou o primeiro ano de lançamento desta iniciativa, que tem fortalecido a colaboração entre Estado e municípios para assegurar um ensino de qualidade, desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental. Por conta da celebração da parceria, a atividade também foi prestigiada pela primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas; pelo vice-governador Felicio Ramuth; pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; e pelo secretário estadual de Educação, Renato Feder.

Desde que foi implementado, o programa se propôs a intensificar o processo de formação dos professores, ampliar a aplicação da avaliação da fluência de leitura, desenvolver uma plataforma digital para estimular a leitura, criar incentivos para escolas com os melhores resultados de alfabetização e avaliar os níveis de proficiência em leitura dos alunos.

As ações do governo estadual se integram ao trabalho que já vem sendo realizado no município nos últimos anos. Entre o início de 2017 e o final de 2024, a cidade registrou a abertura de 4.111 novas vagas para crianças de 0 a 11 anos e contabilizou o acréscimo de 25 novas unidades na infraestrutura de ensino. Uma das estratégias esteve relacionada à instalação de nove escolas, que proporcionaram 1.648 novas matrículas, até 2024, por meio de recursos da administração municipal e das parcerias com os Poderes Legislativo e Executivo das outras esferas de governo. Para reforçar esse trabalho, ocorreu a implementação de 16 creches conveniadas, onde estiveram matriculadas 2.463 crianças no fim do ano passado, a partir dos convênios que foram estabelecidos com instituições da cidade.

Suzano também deu um importante passo para a melhoria da qualidade educacional com o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), uma plataforma criada por servidores municipais de carreira para atender às necessidades específicas da rede municipal. O objetivo deste instrumento, lançado em 2023, é garantir o acompanhamento da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano nas disciplinas de Português e Matemática. Por ser um sistema criado pela Secretaria Municipal de Educação, a pasta passou a ter uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes.

Paralelamente aos esforços para aumento da infraestrutura e do aprimoramento das avaliações, a Secretaria de Educação de Suzano buscou reforçar o conhecimento de gestores e do corpo docente, oportunizando encontros e cursos dedicados à especialização de conteúdos específicos. Equipes da pasta participaram do 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, realizado ano passado, que contribuiu com os debates em torno do processo de alfabetização, trazendo temas como “Alfabetização na transição da educação infantil para o ensino fundamental”; “Políticas de Alfabetização e Formação de Professores Alfabetizadores”; “Alfabetização e Avaliação”; “Alfabetização: concepções, métodos e tecnologias”; e “Alfabetização: equidade, inclusão e diversidade”.

A secretária Renata Priscila parabenizou o governo do Estado pela iniciativa de reconhecer os municípios que trabalham pelo desenvolvimento de Educação, enaltecendo a atuação de Suzano. “Temos várias frentes dedicadas à melhoria da alfabetização no município, garantindo uma proposta de ensino que valoriza o aluno e busca entender suas necessidades. Temos investido no aumento da oferta de escolas, formando mais profissionais e aprimorando continuamente nossos materiais didáticos, que são acompanhados das ferramentas tecnológicas disponibilizadas em sala de aula”, declarou o titular da pasta.

Já o prefeito ressaltou o cuidado que é dedicado aos alunos nas escolas. “Pensamos em todos em detalhes e acompanhamos todo o processo necessário para que os estudantes possam ter uma formação adequada e uma alfabetização de excelência. A rede de ensino em Suzano foi inteiramente transformada nos últimos oito anos, por conta de um trabalho muito sério, que contemplou a população dos quatro cantos da cidade a partir de investimentos da prefeitura e das parcerias que foram estabelecidas com a iniciativa privada, especialmente pelos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) de novos empreendimentos”, frisou Pedro Ishi.