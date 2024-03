Suzano é referência em serviços de proteção às mulheres

A Prefeitura de Suzano tem ampliado sua atuação em prol do bem-estar feminino e da prestação de serviços às mulheres. Prova disso, é a inauguração do Departamento da Mulher, que ocorre nesta sexta-feira (08/03), às 9 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). O equipamento vai receber várias ações e projetos já em andamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs), o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e outras atividades que forem desenvolvidas.

No segmento da Saúde, a prefeitura entregou, durante o mês de janeiro, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa que, especialmente nesta sexta-feira, das 7 às 16 horas, realizará consultas ginecológicas durante o dia para pacientes com pré-agendamento e gestantes de alto risco, testagem rápida de hepatite e HIV e 150 ultrassonografias, incluindo exames de imagem transvaginal, ultrassom de mama e pélvica pré-agendados. O equipamento também receberá palestras em dois horários diferentes: às 9 horas, a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, alerta sobre saúde mental. No mesmo horário, a psicóloga e coordenadora da Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), Magna Damasceno, trata sobre violência doméstica. As mesmas palestras serão realizadas novamente às 14 horas para as mulheres presentes.

Além do departamento e da clínica, a administração oferece uma série de iniciativas diferenciadas ao público feminino em diversas áreas, como Assistência Social, Jurídica e Segurança Cidadã. Todas têm o objetivo de prevenir e combater a violência contra a mulher, acolher vítimas e garantir respostas rápidas para preservar a integridade física e mental desse público.

Um dos grandes destaques na área da Segurança é a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM). O grupamento, além de promover capacitações a agentes de outros municípios, tem forte atuação na proteção e combate à violência doméstica, sendo certificado com o Selo Nacional de Prática Inovadora, conferido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O município também conta com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que executa um grande trabalho em parceria com a GCM, garantindo um atendimento diferenciado, eficiente e voltado ao conforto da mulher.

Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS). Trata-se de um serviço importante, realizado por uma equipe especializada e preparada para efetuar este tipo de acolhimento. Uma das ideias criadas pela RAPSVDS é o “Monitoramento do Cuidado”, que consiste em realizar uma interlocução entre os equipamentos da Rede de Urgência e Emergência, como o Pronto-Socorro Municipal (PS), o Pronto Atendimento (PA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que notificam grande parte dos casos de violência na cidade.

O projeto é reconhecido nacional e internacionalmente, sendo vencedor do prêmio “David Capistrano” como a melhor iniciativa do Estado de São Paulo na categoria Atenção Básica, e recebendo menções honrosas por parte da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

A primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Larissa Ashiuchi, destacou o trabalho realizado pelo RAPSVDS no acolhimento das vítimas de violência doméstica. “Não é à toa que essa iniciativa é tão reconhecida. Ela de fato promove esse amparo e se preocupa com o bem-estar delas. Temos uma grande corrente de acolhimento ao público feminino e um dos projetos mais importantes, sem dúvidas, é o RAPSVDS”, enalteceu.

Por mais que o Poder Público municipal disponha de equipamentos específicos, vários órgãos também estão preparados para acolher as vítimas e repassar essas demandas às forças de segurança. Alguns deles são o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal da Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), as Promotoras Legais Populares (PLPs) capacitadas pelo Saspe e, ainda, as escolas e unidades de saúde.

No final do mês passado, a Secretaria de Saúde organizou uma reunião intersetorial na nova Clínica da Mulher. Na ocasião, mulheres que atuam nas Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Administração debateram iniciativas voltadas ao cuidado da mulher vítima de violência e receberam orientações sobre meios de oferecer esses apoios. “O que precisamos é de parcerias e estar lado a lado em todos os segmentos. Devemos acolher esse público porque só sabe o que é quem passa por violência”, afirmou na ocasião a responsável pelo novo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita.

Suzano ainda conta com o Anexo de Violência Doméstica e Familiar, vinculado à vara criminal do Poder Judiciário, que garante maior agilidade ao trâmite processual. Nesta etapa também é realizado o encaminhamento ao Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi), da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, e a expedição de medidas protetivas para o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha.

Larissa garantiu que a mulher suzanense será amparada caso precise de qualquer um destes serviços. Ela também pediu para que as vítimas não se calem e denunciem as agressões sofridas e fez uma referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira. “É muito importante que denunciem porque só assim o agressor será devidamente punido. Infelizmente muitas vivem sob violência e empurram essa situação o quanto podem. Ninguém merece passar por isso e o trabalho realizado serve para amparar, acolher e mostrar que juntas somos fortes. Elas precisam ter sempre isso em mente. O Dia da Mulher também serve para alertarmos sobre isso”, finalizou Larissa.