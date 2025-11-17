Envie seu vídeo(11) 4745-6900
segunda 17 de novembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 15/11/2025
Cidades

Suzano é representada em cerimônia do Novo Plano Nacional de Cultura

Evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (17)

17 novembro 2025 - 14h38
Suzano é representada em cerimônia do Novo Plano Nacional de Cultura

A cidade de Suzano esteve representada na cerimônia de assinatura do Novo Plano Nacional de Cultura, com presença do presidente Lula. O evento aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), no Palácio do Planalto.

A solenidade integrou a programação do Encontro Nacional de Comunicadores Populares, grupo que conta com representatividade suzanense. Entre os agentes territoriais de cultura da cidade presentes no encontro estão Cleyton Gonçalves e Dayse Cristina da Silva Nunes.

Além deles, Giss Zarbietti, que integra a Rede Comunica Cultura, vinculada ao Programa Nacional dos Comitês de Cultura, também esteve presente. Ela é responsável pela transmissão de todo conteúdo do programa.

O Novo Plano Nacional de Cultura agora será encaminhadio ao Congresso Nacional. Durante a assinatura, Lula falou em ter "guerrilha democrática cultural".

