Suzano é sede da etapa inicial dos Jogos Escolares

Suzano está recebendo a primeira etapa dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), que está reunindo cerca de 2 mil jovens de 62 escolas da rede estadual instaladas no município, e em Ferraz de Vasconcelos, desde a última segunda-feira (24/04). A etapa do torneio, idealizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, será realizada nos equipamentos esportivos suzanenses e em escolas estaduais pré-determinadas até 9 de maio.

As disputas reúnem oito modalidades que contam com equipes inscritas pelas unidades escolares. Suzano será o palco das disputas masculinas e femininas de atletismo, basquete, damas, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Os eventos serão divididos em duas praças esportivas locais, sendo estas o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

De forma complementar, as quadras das escolas estaduais Luiz Bianconi, no bairro Jardim Anzai; e Professora Leda Fernandes Lopes, na Vila Maria de Maggi, também receberão disputas específicas, além do centro esportivo localizado em uma das sedes da Guarda Mirim Suzano, no Jardim Santa Lúcia.

As equipes iniciaram as competições no começo da semana com os torneios de tênis de mesa e de voleibol, que ocorreram no Portelão e na escola Luiz Bianconi. Os certames de damas e xadrez serão nas próximas terça e quarta-feira (02 e 03/05) respectivamente, enquanto o handebol será na quinta-feira (05/05). A decisão do campeonato de futsal, disputado desde a última terça-feira (25/04), será realizada no dia 9.