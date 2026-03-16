Suzano é sede de programa de capacitação do programa Integra Resíduos na região do Alto Tietê

Nesta terça-feira (17), Suzano será sede na região do Alto Tietê da oficina de capitação do Integra Resíduos. A ação tem como objetivo de viabilizar uma destinação ambientalmente adequada dos materiais e faz parte do programa que busca fortalecer e aprimorar o manejo de resíduos nas cidades paulistas, considerando as necessidades regionais e locais em todas as etapas, desde a geração até a destinação final. A ação tem um investimento total aproximado de R$ 6,3 milhões para capacitar técnicos em todas as 16 regiões paulistas.

Promovido pela diretoria de Resíduos Sólidos da Subsecretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP, o programa de capacitação técnica visa auxiliar gestores municipais enfrentarem um dos maiores desafios ambientais e sanitários: a gestão dos resíduos sólidos.

O curso, com duração de oito horas, ministrado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), reunirá até 50 participantes, incluindo gestores municipais, representantes de associações e cooperativas de catadores, e outros interessados.