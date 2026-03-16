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Jornal Diário de Suzano - 15/03/2026
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Cidades

Suzano é sede de programa de capacitação do programa Integra Resíduos na região do Alto Tietê

Programa de capacitação técnica visa auxiliar gestores municipais enfrentarem um dos maiores desafios ambientais e sanitários: a gestão dos resíduos sólidos

16 março 2026 - 14h58Por da Reportagem Local
Suzano é sede de programa de capacitação do programa Integra Resíduos na região do Alto TietêSuzano é sede de programa de capacitação do programa Integra Resíduos na região do Alto Tietê - (Foto: Arquivo/DS)

Nesta terça-feira (17), Suzano será sede na região do Alto Tietê da oficina de capitação do Integra Resíduos. A ação tem como objetivo de viabilizar uma destinação ambientalmente adequada dos materiais e faz parte do programa que busca fortalecer e aprimorar o manejo de resíduos nas cidades paulistas, considerando as necessidades regionais e locais em todas as etapas, desde a geração até a destinação final. A ação tem um investimento total aproximado de R$ 6,3 milhões para capacitar técnicos em todas as 16 regiões paulistas.

Promovido pela diretoria de Resíduos Sólidos da Subsecretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP,  o programa de capacitação técnica visa auxiliar gestores municipais enfrentarem um dos maiores desafios ambientais e sanitários: a gestão dos resíduos sólidos.

O curso, com duração de oito horas, ministrado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), reunirá até 50 participantes, incluindo gestores municipais, representantes de associações e cooperativas de catadores, e outros interessados.

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