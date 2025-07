Suzano efetua 174 prisões e apreende 87,9 kg de drogas no 1º semestre

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Guarda Civil Municipal, realizou entre os meses de janeiro a junho deste ano 174 prisões em flagrante e localizou 87,9 quilos de drogas em ações de patrulhamento e denúncias enviadas pela população. Os números figuram no balanço das atividades realizadas nos primeiros seis meses de 2025. Além desses dados, estão ações expressivas voltadas aos projetos de formação à comunidade e ampliação das frentes de patrulhamento. No período, a pasta consolidou sua atuação estratégica tanto no enfrentamento direto à criminalidade quanto na promoção de iniciativas de educação para a cidadania e segurança preventiva.

De acordo com o levantamento oficial para o período, a GCM realizou 6.696 abordagens a pessoas e 914 a veículos. Entre as prisões tiveram destaque as 41 em flagrantes por tráfico de drogas, 20 por roubo, 32 por furto, 23 por receptação e seis por porte ilegal de arma de fogo. Além dos 87,9 quilos de entorpecentes localizados, foram encontrados R$ 17.955,91 relacionados ao crime organizado.

Entre os demais dados, a corporação localizou 73 veículos furtados e roubados, aplicou 682 autos de infração de trânsito e encaminhou 201 ocorrências à Polícia Civil. O número de procurados pela Justiça capturados também chama atenção: 38 pessoas com mandados abertos foram presas com o apoio da GCM. Outra frente importante foi o acolhimento e proteção a mulheres vítimas de violência, com 12 flagrantes de descumprimento de medidas protetivas no período.

Para coibir irregularidades, a Guarda Civil Municipal também participou e organizou 51 operações com foco na fiscalização de bares e adegas que operam de forma irregular ou oferecem riscos à segurança e à saúde. A Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal realizou 524 atendimentos no primeiro semestre. Entre os contabilizados, destacam-se apoio logístico em acidentes de trânsito, localização de veículos roubados, flagrantes de roubo e furto, além de outras ocorrências que envolveram a intervenção imediata da central. Atualmente, a CSI conta com uma infraestrutura robusta, sendo 84 câmeras de monitoramento próprias, estrategicamente distribuídas pelas principais vias e pontos sensíveis de Suzano.

Ademais, o município possui 47 equipamentos integrados ao Programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. Este sistema integra diferentes bancos de dados e câmeras de monitoramento, permitindo a identificação em tempo real de veículos roubados, placas irregulares e suspeitos foragidos, colaborando diretamente com as forças de segurança da cidade. Outro destaque da estrutura são as 74 escolas municipais de administração direta da rede municipal, todas conectadas à central de monitoramento, garantindo maior segurança para os alunos e profissionais da rede de ensino. Além disso, Suzano conta com 158 botões de pânico distribuídos em locais estratégicos das unidades escolares, oferecendo resposta imediata em situações de emergência. Somadas, a cidade possui 1,4 mil câmeras espalhadas pela cidade para contribuir com as ações da GCM e as demais forças de segurança que atuam em Suzano. Para dar conta dessas ações, a corporação conta com 204 agentes devidamente treinados, 47 viaturas e 198 armas, permitindo a atuação rápida e eficaz em todas as regiões do município.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados obtidos são fruto de investimentos contínuos em pessoal, estrutura e inteligência. “Temos uma GCM estruturada e presente em todos os bairros, com efetivo qualificado e programas que aproximam a população das ações de segurança. Nossos números demonstram que estamos no caminho certo, com operações constantes, patrulhamento ampliado e um trabalho integrado com as demais forças policiais”, afirmou o chefe da pasta.

Atuação também inclui iniciativas educativas

A atuação também inclui iniciativas educativas voltadas à formação de jovens e à prevenção de comportamentos de risco. Somente nos seis primeiros meses do ano, 520 alunos foram formados pelo Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, que tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, de maneira que isso os ajudem a potencializar suas relações dentro da sociedade. Já o programa “Maria Vai à Escola”, que visa a conscientização sobre a violência contra a mulher, alcançou 450 estudantes no período.

Outro destaque é o projeto “Elas”, iniciativa que promove o fortalecimento emocional e social de mulheres vítimas de violência, com ações de acolhimento, encaminhamento e rodas de conversa. Em 2025, o projeto já atendeu cem pessoas diretamente, reforçando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas inclusivas e de proteção.

A GCM de Suzano conta com seis grupamentos especializados - Canil, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Patrulha Maria da Penha, Força Patrulha, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) -, que ampliam a capilaridade das operações e permitem uma atuação mais eficiente e direcionada. Cada equipe possui atribuições específicas, contribuindo para o atendimento rápido às ocorrências e a proteção de áreas estratégicas, como escolas, parques e centros comerciais.

O prefeito Pedro Ishi celebrou os resultados e reforçou o apoio à GCM e à Secretaria de Segurança Cidadã. “Suzano tem uma Guarda preparada e comprometida com a proteção da nossa gente. A atuação firme, aliada a projetos educativos e sociais, mostra que a segurança é prioridade na nossa gestão. Vamos continuar investindo para garantir uma cidade cada vez mais segura e acolhedora”, afirmou.