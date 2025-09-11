Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

A cidade de Suzano terá uma representante durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que acontecerá em Brasília entre segunda e sexta-feira da próxima semana (15 e 19/09). Trata-se da delegada eleita e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Vanessa Fernandes, que representará o Alto Tietê levando propostas voltadas ao assunto para debate com cidades de todo o Brasil.

A eleição dela é resultado de um longo processo que começou ainda nos encontros preparatórios promovidos pelo município e passou pelas etapas regionais e estadual.

A convocação partiu do Ministério da Igualdade Racial, que mobilizou municípios de todo o País para o debate. Em Suzano, a 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial foi realizada em maio, em que lideranças locais tiveram a oportunidade de apresentar propostas e se candidatar a delegado. Na ocasião, Vanessa foi a mais votada, conquistando o direito de representar a cidade na conferência regional do Alto Tietê.

No segundo encontro, que reuniu representantes de diferentes cidades, Suzano voltou a se destacar, garantindo espaço entre os delegados que levaram as demandas do Alto Tietê para a 5ª Conferência Estadual da Promoção da Igualdade Racial, realizada em julho, em São Paulo. Lá, Vanessa conquistou novamente a confiança dos pares e foi eleita, ao lado de outros 96 delegados, para compor a representação paulista na etapa nacional.

Vanessa destacou a sensação de representar Suzano e o Alto Tietê em Brasília. A delegada citou a trajetória até aqui e falou sobre a responsabilidade de estar em um evento tão importante para a promoção da igualdade racial. “Foi muito bom participar de todo esse processo e levar para Brasília coisas que eu vivenciei. Eu vim do povo de terreiro, da periferia, e participei de todas as etapas. Chegar ao ponto de ir para Brasília representar a região me deixa empolga e ansiosa. É uma responsabilidade grande, pois tudo o que vou dizer lá tem de estar fundamentado e pautado no que a gente discutiu no coletivo”, declarou.

As propostas formuladas para o evento incluem diretrizes para mudanças legislativas, criação de políticas públicas e implementação de ações de combate ao racismo. Em Brasília, os debates ocorrerão em mesas temáticas, das quais sairá um documento nacional que será apresentado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O objetivo é que as contribuições cheguem a se transformar em leis capazes de beneficiar a população negra, povos tradicionais e comunidades historicamente marginalizadas.

Para o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a eleição da presidente do Compir é motivo de orgulho para a cidade. “Suzano tem se consolidado como referência em políticas públicas inclusivas. Ter a Vanessa representando não apenas o município, mas toda a região, é um reconhecimento do trabalho coletivo realizado ao longo dos últimos anos. Acreditamos que essa participação será fundamental para que as demandas locais se transformem em conquistas nacionais”, afirmou o secretário.