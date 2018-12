Suzano encaminha mais de 1,5 mil pessoas para vagas de emprego

O projeto Suzano Mais Emprego, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, encaminhou mais de 1,5 mil pessoas para entrevistas de trabalho em 2018. O balanço do programa, que compreende o período entre janeiro e novembro, também envolve outras iniciativas realizadas pela pasta buscando recolocação, qualificação e incentivo ao empreendedorismo.

A realização desse serviço, que é oferecido gratuitamente à população no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), resultou nas respectivas contratações dos candidatos pré-selecionados e encaminhados. Eram oportunidades em funções operacionais e administrativas, voltadas para pessoas de todos os níveis de escolaridade.

Ao longo do ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego também ofereceu mais de 500 vagas em cursos realizados no Centrus e em outras 500 colocadas à disposição em parceria com o governo do Estado pelo programa Time do Emprego. As capacitações tiveram como meta melhorar as chances de quem busca o primeiro trabalho, voltar ao mercado ou mesmo um novo rumo.

O projeto da Prefeitura de Suzano também estimulou a prática do empreendedorismo, com a realização de cursos e oficinas para quem deseja abrir seu próprio negócio, por meio da modalidade Microempreendedor Individual (MEI), e ainda colocou técnicos para tirar dúvidas do público sobre processo de abertura de empresa, burocracia e abordagens para garantir o funcionamento nos primeiros meses de existência.

Outra abordagem adotada pelo Suzano Mais Emprego, já no final do ano, foi o estímulo junto a indústrias e estabelecimentos comerciais para aumentar a contratação de homens e mulheres com mais de 40 anos, principalmente para as vagas temporárias de final de ano. Segundo a coordenação do projeto, os resultados iniciais mostraram-se positivos, com uma adesão maior, e serão concluídos no próximo mês.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o primeiro trimestre de 2019 contará com mais ações voltadas ao setor, entre eles a elaboração de uma feira de negócios no mês de março. “Serão palestras relacionadas a empreendedorismo e geração de empregos.