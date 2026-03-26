Suzano encerra 1ª fase da Superliga em disputa contra Monte Carmelo

Vindo de triunfo e classificação em Goiânia (GO), o Suzano Vôlei se prepara para seu último jogo da fase inicial da Superliga 2025/26. Nesta sexta-feira (27/03), às 21 horas, o time do técnico Cezar Douglas recebe o Azulim Sicoob Monte Carmelo na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).



O embate entre o 5º e o 6º colocado promete alta emoção ao torcedor suzanense. Com 32 pontos, as duas equipes precisam do triunfo para confirmar a melhor posição possível na disputa das quartas de finais, disputadas em cruzamento olímpico, com o 1º enfrentando o 8º colocado, o 2º recebendo o 7º, o 3º duelando contra o 6º e o 4º encarando o 5º, este último sendo, em tese, o jogo mais equilibrado do sistema.



E para manter a 5ª posição, o Suzano precisará se impor contra o Monte Carmelo que, na rodada anterior, superou um Praia Clube com time alternativo para confirmar sua vaga aos playoffs. Em caso de vitória por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1 sobre os mineiros, o Clube do Alto Tietê chegará a 35 pontos para confirmar a colocação com sua melhor campanha na etapa classificatória desde o retorno à elite. Um triunfo no tie-break também poderá definir a tabela, a depender dos resultados da rodada.



Cezar Douglas lembrou que, no primeiro turno, o Suzano venceu em Minas Gerais por 3 sets a 1. Porém, mesmo com a vaga confirmada, seu time entrará com foco total em mais uma decisão. “Nosso objetivo é garantir a melhor posição possível visando os playoffs e, para isso, só dependemos de nós mesmos, o que torna o foco e a concentração ainda mais importantes. Estamos estudando o Monte Carmelo desde a vitória em Goiás para fazer o resultado junto ao torcedor e ir bem para o mata-mata”, pontuou.



O duelo entre Suzano e Azulim Sicoob Monte Carmelo, pela 11ª e última rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontece nesta sexta-feira (27/03), às 21 horas, na Arena Suzano. As entradas seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com). A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar uma caixa de bombons e chocolates ou um quilo de alimento. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.