Suzano enfrenta geada na madrugada desta quarta com plantações atingidas

Suzano enfrentou, nesta madrugada de quarta-feira (25), uma onda de frio com queda brusca das temperaturas atingindo as plantações. A cidade registrou geadas em diversos bairros, sobretudo em produções rurais.

O orvalho congelado se formou por conta das temperaturas muito frias.

Moradores da Estrada do Furuyama, no Rio Abaixo, em Suzano, registraram, em vídeo, veículo com camadas de gelo sobre a superfície. “Isso porque fiz a captação das imagens às 8h30. Se fosse mais cedo pegaria mais gelo no local”, disse o morador Osmar Pereira da Silva.

O DS trouxe reportagem nesta quarta-feira (25) mostrando que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de “perigo”, para declínio de temperaturas superior a 5ºC nas dez cidades do Alto Tietê. Somente em Suzano, a temperatura vai chegar entre 4° C e 17° C.

Segundo o instituto, o fenômeno acontece desde segunda-feira (23) e há risco à saúde humana.

Nesta semana, o presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato, afirmou que formações de geada trazem prejuízos. A expectativa é de que a temperatura melhore com as festas “julinas” e as férias escolares.

Os produtores adotam medidas preventivas como: irrigação noturna para evitar o congelamento do solo; uso de coberturas vegetais ou plásticos nas lavouras; plantio escalonado, para não concentrar tudo no período mais frio.