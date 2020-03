Suzano entrega aproximadamente 125 mil carnês de IPTU

A Prefeitura de Suzano encerrou a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para a população. Aproximadamente foram entregues 125 mil. A data de pagamento da parcela única será 15 de março, com desconto de 5% para quem optar por pagar de uma vez.

Se preferir, o contribuinte pode optar ainda por parcelar o IPTU. Neste caso, ele tem a opção de dividir o pagamento em até 10 vezes. Com isso, o dia 15 de março se torna data do pagamento da primeira parcela do carnê.

A correção para 2020 é de 2,54%. Segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano, ela segue o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período. A pasta reforça que o aumento é em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A correção é menor do que a de 2019, quando o aumento foi de 4,56% seguindo o mesmo critério. Aposentados e pensionistas com proventos de até três salários mínimos, com construção de até 100 m² para casas e 50m² para apartamentos, têm isenção na taxa do IPTU.

Em nota, a Prefeitura diz que os contribuintes que tiveram pedidos referentes a eventos climáticos ocorridos em 2020 estão em tramitação na Secretaria de Planejamento e Finanças. Assim que a análise for concluída, os contribuintes serão notificados (qualquer pagamento que o contribuinte já tiver feito, será ressarcido caso ele tenha direito ao benefício).