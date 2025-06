Suzano entrega certificados de curso de ampliação de competências para agentes

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, realizou na manhã desta segunda-feira (16/06) a cerimônia de entrega dos certificados da capacitação de “Ampliação de Competências do Agente de Trânsito”, que contemplou 63 formandos entre fiscais de transporte, fiscais de trânsito e agentes policiais. A iniciativa teve como objetivo preparar ainda mais os profissionais para atuarem nas ruas da cidade, alinhados às atualizações da legislação de trânsito.

Ao todo, foram 84 horas de formação, ministradas na modalidade híbrida (presencial e a distância) pela consultoria e treinamento de trânsito de Julyver Modesto, doutorando e conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (Cetran), uma das maiores autoridades no tema no País.

Durante a solenidade, o supervisor operacional da pasta, Thiago Pricevicius, reforçou o avanço que Suzano vem conquistando na área. “Suzano foi, por muito tempo, uma das poucas cidades que atuou 24 horas com agentes de trânsito nas ruas. Ver hoje essa turma formada, capacitada e preparada, é uma grande alegria. Nós queríamos oferecer um curso de excelência, e foi exatamente isso que entregamos”, celebrou.

O secretário Claudinei Galo também fez questão de ressaltar a relevância da iniciativa. “É um curso de ampliação, de acordo com a nova legislação de 2023, para que nossos profissionais possam aplicar todo esse conhecimento em Suzano. E vindo de um mestre como o Julyver, que é extremamente qualificado, não poderia ser diferente: um curso no nível que a cidade merece. O trânsito de Suzano, que antes precisava buscar referências fora, hoje é quem serve de referência”, destacou.

Representando o Legislativo, o presidente da Câmara, Artur Takayama, enfatizou o apoio da Casa de Leis às ações que contribuem para o desenvolvimento da cidade. “Essa ampliação de competências é um aprendizado que ninguém tira. Parabéns a cada um dos formandos. A Câmara está sempre à disposição para ajudar e apoiar ações que promovam mais segurança e bem-estar para a nossa população”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou a importância do investimento constante na qualificação dos servidores. “Suzano tem se tornado referência em segurança viária, graças ao empenho dos nossos agentes e ao trabalho sério que vem sendo feito. Esta capacitação é mais uma demonstração de que estamos no caminho certo, investindo em pessoas para salvar vidas e construir uma cidade mais segura. Parabenizo todos os formandos e agradeço pela dedicação e compromisso com a nossa população”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

A cerimônia contou ainda com a presença do vice-prefeito Said Raful; do comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), major William Ritton; do subcomandante major Samir Tobias; dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; além do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; do assessor estratégico de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki; e do coordenador da Consultoria, Valmir Fernandes.