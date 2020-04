Suzano entrega chaves de novas moradias para 80 famílias

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realizou a entrega das chaves do conjunto Residencial Nova América II. O encontro individual com as 80 famílias selecionadas pelo programa federal “Minha Casa, Minha Vida” aconteceu na última quarta-feira (8) no Centro Unificado de Serviços (Centrus). A mudança dos beneficiados já está autorizada, depois de quase seis anos de espera.

Desta vez, o processo de entrega das chaves seguiu uma série de medidas preventivas contra o novo coronavírus (Covid-19). “Esta foi a conclusão de mais uma etapa do processo administrativo previsto. Em reunião com a Caixa Econômica Federal, decidimos por manter o cronograma de entrega. Muitas dessas famílias vivem em área de risco e, neste momento de pandemia, garantir um ambiente salubre é essencial”, explicou o chefe da pasta, Elvis Vieira.

Foram cerca de cinco horas de atendimento para a entrega das chaves, efetuado em guichês separados por funcionários devidamente equipados. O agendamento foi feito com um intervalo de 15 minutos entre cada beneficiário. “O representante de cada família teve sua própria caneta para a assinatura e toda a equipe envolvida contou com equipamentos de proteção. Este foi um encontro importante preparado com muito cuidado pelos funcionários do setor de Habitação, que sempre estiveram comprometidos com o andamento do processo”, detalhou.

Agora as 80 famílias já podem se mudar para o empreendimento, com o devido gerenciamento da administração municipal executado de forma remota, em parceria com os síndicos de cada torre. Outras 200 unidades do Conjunto Residencial Nova América I seguem na etapa de análise dos dossiês pela Caixa Econômica Federal. Os próximos passos contemplam a emissão da lista de aprovados para a assinatura de contratos.

O diretor de Habitação, Miguel Reis, relembrou o trabalho executado pelo setor desde 2017, quando se iniciou o processo de recuperação de 2,2 mil unidades, por meio de reintegração de posse. “Atualizamos o cadastro habitacional do município e recuperamos o Residencial Nova América e outros conjuntos, como o Solar das Hortênsias e o Solar das Oliveiras, no Jardim Fernandes, e o Bosque das Flores, no Jardim Europa”, afirmou. Com a conclusão do processo no conjunto Residencial Nova América II, a pasta contabiliza a entrega de 1.020 apartamentos pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”.