Suzano entrega veículo coletor elétrico para cooperativa de reciclagem

A Prefeitura de Suzano adquiriu um veículo coletor elétrico para garantir melhorias no transporte de materiais recicláveis. O prefeito Rodrigo Ashiuchi foi quem apresentou a novidade, no Paço Municipal, na manhã desta quinta-feira (16/03), aos representantes da cooperativa de catadores Univence, que recebeu o equipamento, e da concessionária Renova Suzano, que é responsável pela execução dos trabalhos de limpeza na cidade.

Os recursos para a aquisição, no valor de R$ 25 mil, foram provenientes de uma emenda parlamentar do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. Os secretários de Meio Ambiente, André Chiang, e de Governo, Alex Santos, além da diretora de Meio Ambiente, Solange Wuo, estiveram presentes.

O veículo será usado em fase experimental a partir de abril, no bairro Miguel Badra, para onde será transferida a sede da Univence, que hoje funciona na Central de Triagem do Jardim Colorado. Na localidade, 280 catadores já foram cadastrados, para futura parceria com a cooperativa. Deverão ser escolhidos desse grupo aqueles que irão operar o equipamento, cuja condução elétrica tem autonomia de até seis horas, por meio da aceleração na mão, como numa moto, e terá capacidade de transportar até 500 quilos de carga.

Márcio Malt afirmou que os recursos para a compra do veículo foram pensados pela necessidade de contribuir com o ciclo da coleta seletiva no município.

A diretora tesoureira da Univence, Sandra Fernandes, declarou que o novo instrumento de trabalho proporcionará uma rotina menos desgastante para os catadores que coletam material.

Para o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o projeto tem tudo para ser bem-sucedido, porque é positivo para quem opera no setor, para a atividade de coleta seletiva e para os animais. “Temos a preocupação de garantir o bem-estar dos catadores e proteger os animais, que muitas vezes acabam sendo sobrecarregados por terem que puxar a carga”, enfatizou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou o pioneirismo do projeto e até mesmo testou o funcionamento do equipamento. “Acompanhamos de perto as ações inovadoras que buscam implementar melhorias em nossa cidade, com foco sempre em ajudar os trabalhadores”, ressaltou.