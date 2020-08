Suzano está entre as 100 empresas com melhor responsabilidade e governança no Brasil

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está entre as 100 empresas do Ranking Merco de Responsabilidade e Governança Corporativa 2019, divulgado anualmente pelo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. Esta é a sexta edição do levantamento, que analisa as empresas mais responsáveis e com melhor governança corporativa no Brasil.

A avaliação reúne a percepção de mais de 4 mil pessoas entre diretores de empresas, especialistas, consumidores e a população de modo geral, bem como técnicos da Merco que avaliam os principais indicadores das empresas escolhidas. A Suzano ocupou a 80ª colocação no levantamento geral, o que representa um avanço de 19 posições em relação ao estudo de 2019.

O ranking considera cinco valores principais, como comportamento ético, transparência e boa governança, responsabilidade com os funcionários, compromisso com o meio ambiente e mudanças climáticas e contribuição à comunidade.

A Merco é uma organização espanhola de grande reconhecimento no mercado ibero-americano e se tornou um dos monitores de reputação de referência no mundo, atuando em países como Espanha, Colômbia, Chile, Argentina, Equador, México, Peru e Brasil.