Suzano está pela 3ª vez entre as 'Cidades Empreendedoras'

O ranking, com base em 2022, leva em consideração o avanço nas seguintes áreas: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso à Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Atualmente, o melhor posicionamento de Suzano está em Infraestrutura, na 14ª posição. A mesma área foi destaque no ano anterior, no mesmo estudo, e também em 2018 e em 2019, quando a cidade esteve no Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado pela consultoria Urban Systems para a revista Exame.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a expectativa é de que o município avance ainda mais nesse quesito, diante de mais obras previstas. Entre elas estão a abertura do prolongamento da rua Sete de Setembro; o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen; e a implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Além disso, também existe o intuito de construção da alça de acesso ao viaduto Leon Feffer, na avenida Jorge Bei Maluf, na altura do número 1.050. O local deve garantir maior agilidade aos motoristas que estão vindo de Mogi das Cruzes em direção a Suzano.

“Suzano está localizada em um espaço estratégico, com acesso rápido à capital, aos aeroportos, ao litoral e também ao Vale do Paraíba. Essa capacidade de acesso e conectividade abre portas para o investimento na cidade, desde que bem gerida” disse ao destacar também a conquista da avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, que forma uma ligação contínua e direta à rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

No levantamento, o município ainda se destaca na oportunidade de crescimento de Mercado e na facilitação do Ambiente Regulatório, ou seja, na desburocratização de processos, ocupando respectivamente a 31ª e a 34ª colocação. Nessa última área mencionada, em Suzano, são evidenciados os projetos, parcerias e programas específicos para viabilização de serviços de maneira ágil e eficiente, à exemplo do advento do Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte, no Jardim Dona Benta.

Suzano aparece pela terceira vez consecutiva no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), avançando 17 posições ao ocupar a 59ª colocação no levantamento desenvolvido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) em parceria com a organização Endeavor, voltada ao apoio ao empreendedorismo no País. O estudo leva em consideração o desempenho em sete áreas determinantes e visa ser um instrumento de avaliação voltado para gestores públicos e organizações de apoio interessadas em gerar impactos na economia do município, a partir do fomento à atividade empreendedora.